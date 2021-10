Fortescue reprend ses activités au Solomon Hub après la mort d'un travailleur

La société australienne Fortescue Metals Group Ltd a déclaré vendredi qu'elle avait redémarré les opérations sur son site de Solomon Hub en Australie occidentale, un jour après le décès d'un ouvrier sur le site, ajoutant que ses prévisions de coûts et de production pour l'exercice 2022 restaient inchangées.

Le numéro 4 mondial du minerai de fer a été contraint d'interrompre temporairement ses activités sur le site de Solomon Hub après le décès d'un ouvrier à la suite d'un effondrement de terrain jeudi, ce qui a entraîné une enquête du département des mines et de la police de l'État.

Cette pause a également entraîné une flambée des prix du minerai de fer jeudi.

"L'activité de traitement du minerai a repris et l'activité minière reprend progressivement. Fortescue continue de travailler en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes sur l'enquête relative à l'incident", a déclaré le mineur dans un communiqué.

Le Solomon Hub comprend les mines Firetail, Kings Valley et Queens Valley, qui ont ensemble une capacité de production de 75 millions de tonnes de minerai de fer par an. (Reportage de Shashwat Awasthi ; édition de Rashmi Aich et Ramakrishnan M.)