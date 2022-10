Les actions australiennes terminent en baisse avec le déclin des mineurs et des banques

Les actions australiennes ont terminé en baisse vendredi, entraînées par les pertes des mineurs et des banques, tandis que les investisseurs ont gardé une attitude prudente face aux craintes d'une récession imminente et au peu de signes de ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Le S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,8 % à 6 762,80, bien que l'indice de référence ait gagné 4,5 % pour la semaine, marquant son meilleur depuis début octobre 2020.

"L'ASX cette semaine est soutenu par le pivot de la RBA (Reserve Bank of Australia) qui a opté pour une hausse de moindre ampleur, ce qui, selon moi, établira le thème de la future action de la banque centrale", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG Markets.

Les investisseurs attendent maintenant les chiffres mensuels des emplois non agricoles aux États-Unis, qui seront publiés plus tard dans la journée, afin d'y trouver des signes de la trajectoire de resserrement de la politique de la Fed.

Seule une très grosse erreur sur le chiffre des emplois non agricoles pourrait changer le panorama à court terme d'une hausse des taux et d'une croissance plus faible, a déclaré Kerry Craig, stratégiste de marché mondial chez J.P. Morgan.

Les valeurs financières ont baissé de 0,7 %. Toutefois, le sous-indice a progressé de 5,2 % cette semaine, enregistrant son meilleur résultat en plus de six mois après la hausse de 25 points de base du taux de la RBA, plus faible que prévu, pour maîtriser l'inflation.

Les "quatre grandes" banques ont chuté entre 0,3 % et 0,5 %.

Les minières ont glissé de 1,2 % lors de leur pire séance en plus d'une semaine, mais le sous-indice a affiché un gain de 5,1 % cette semaine. BHP Group, Rio Tinto et Fortescue Metals ont reculé de 1,4 % à 1,7 % vendredi.

Pendant ce temps, les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 1 %, entraînant un bond de 10,2 % pour la semaine, son meilleur depuis novembre 2020, grâce à la vigueur des prix du brut.

Woodside Energy et Santos ont ajouté 0,2 % et 1,9 %, respectivement.

Séparément, la RBA a signalé les risques pour la stabilité financière qui ont augmenté au cours des derniers mois avec la hausse des taux d'intérêt, faisant monter la pression sur les budgets des ménages australiens, alors que les prix des logements ont baissé.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en baisse de 0,2 % à 11 103,79. Pour la semaine, il a augmenté de 0,3 %, mettant fin à trois semaines consécutives de pertes. (Reportage d'Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Dhanya Ann Thoppil)