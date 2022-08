Fortinet, Inc. : A proximité d'un support moyen terme important 10/08/2022 | 09:08 achat En cours

Cours d'entrée : 54.04$ | Objectif : 62.85$ | Stop : 48.6$ | Potentiel : 16.3% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Fortinet, Inc., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 49.04 USD.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 62.85 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 91% à l'horizon 2024.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Avec un PER attendu à 56.9 et 49.76 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FORTINET, INC. -27.39% 41 153 ACCENTURE PLC -25.27% 195 957 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. -9.73% 155 150 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. 1.31% 103 796 INFOSYS LIMITED -14.22% 85 353 SNOWFLAKE INC. -52.61% 51 068 VMWARE, INC. 0.59% 49 124 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. -8.78% 43 346 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -23.23% 35 266 CAPGEMINI SE -13.23% 32 898 HCL TECHNOLOGIES LIMITED -26.76% 32 864

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 4 382 M - 4 285 M Résultat net 2022 749 M - 732 M Tréso. nette 2022 1 663 M - 1 626 M PER 2022 56,9x Rendement 2022 - Capitalisation 41 153 M 41 153 M 40 235 M VE / CA 2022 9,01x VE / CA 2023 7,08x Nbr Employés 11 508 Flottant 81,3% Prochain événement sur FORTINET, INC. 29/08/22 Stifel Tech Executive Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 52,19 $ Objectif de cours Moyen 71,58 $ Ecart / Objectif Moyen 37,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ken Xie Founder, Chairman and CEO Michael Xie President, Director & Chief Technology Officer Keith Franklin Jensen CFO, Chief Accounting Officer & Controller William H. Neukom Lead Independent Director Judith Sim Independent Director