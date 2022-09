Fortinet, Inc. : Bon timing pour revenir à l'achat 29/09/2022 | 08:29 achat En attente

Cours d'entrée : 49.97$ | Objectif : 62$ | Stop : 43$ | Potentiel : 24.07% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Fortinet, Inc.. En effet, la zone support actuellement testée des 48.29 USD arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 62 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 52.88 et 45.03 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FORTINET, INC. -30.48% 39 402 ACCENTURE PLC -36.82% 162 147 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. -19.28% 135 214 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -5.93% 94 529 INFOSYS LIMITED -26.18% 71 587 SNOWFLAKE INC. -48.68% 54 338 VMWARE, INC. -6.63% 45 771 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. -18.32% 37 943 HCL TECHNOLOGIES LIMITED -30.35% 30 462 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -33.21% 30 016 WIPRO LIMITED -44.35% 26 679

Données financières USD EUR CA 2022 4 382 M - 4 544 M Résultat net 2022 756 M - 784 M Tréso. nette 2022 1 644 M - 1 705 M PER 2022 54,5x Rendement 2022 - Capitalisation 39 402 M 39 402 M 40 860 M VE / CA 2022 8,62x VE / CA 2023 6,73x Nbr Employés 11 508 Flottant 81,3% Prochain événement sur FORTINET, INC. 03/11/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Clôture 49,97 $ Objectif de cours Moyen 71,30 $ Ecart / Objectif Moyen 42,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ken Xie Founder, Chairman and CEO Michael Xie President, Director & Chief Technology Officer Keith Franklin Jensen CFO, Chief Accounting Officer & Controller William H. Neukom Lead Independent Director Judith Sim Independent Director