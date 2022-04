Fortinet et PGA TOUR Canada annoncent un partenariat à long terme, y compris la Coupe Fortinet pour la course aux points tout au long de la saison

Fortinet s’associe à PGA TOUR Canada pour présenter les dernières innovations en matière de cybersécurité et soutenir les collectivités locales dans tout le pays

John Maddison, premier vice-président des produits et directeur de la commercialisation chez Fortinet

« Fortinet est ravi de s’associer à PGA TOUR Canada, car nos deux organisations s’engagent en faveur de la confiance et à créer des expériences exceptionnelles, en veillant à ce que les joueurs et les clients soient en mesure de surmonter les situations et les défis les plus difficiles. Ce partenariat avec PGA TOUR Canada profitera à nos collectivités, à nos clients et aux organismes à but non lucratif locaux. Ces initiatives s’inscrivent dans la vision de Fortinet, qui offre la fiabilité à l’ère numérique en protégeant les personnes, les appareils et les données partout. »

Fortinet, un chef de file mondial en matière de solutions de cybersécurité globales, intégrées et automatisées, et PGA TOUR Canada ont annoncé aujourd’hui que Fortinet commanditera la Coupe Fortinet, la compétition par points du Tour qui dure toute la saison. Cet accord débute cette saison et se poursuivra jusqu’en 2026. Les deux entités ont également annoncé que Fortinet sera le commanditaire en titre de l’événement phare de fin de saison du Tour, dès cette saison, le Championnat de la Coupe Fortinet, qui aura lieu du 15 au 18 septembre au Deer Ridge Golf Club de Kitchener, en Ontario.

Le partenariat de Fortinet avec PGA TOUR Canada profitera à la collectivité et aux organismes à but non lucratif des 11 villes hôtes de la compétition, en aidant à combler le manque de compétences en cybersécurité, l’un des plus grands défis actuels. Depuis plus de 20 ans, Fortinet est un acteur majeur de l’évolution de la cybersécurité et de la convergence des réseaux et de la sécurité.

La mission de Fortinet est d’offrir la fiabilité à l’ère numérique, ce qui est essentiel pour parvenir à des sociétés justes et durables. Chez Fortinet, nous pensons qu’il est de notre responsabilité sociale d’entreprise de concrétiser cette vision en innovant dans la conception de technologies de sécurité durables, en diversifiant les talents en cybersécurité et en faisant la promotion de pratiques responsables dans toute notre chaîne de valeur.

Fortinet destine les dons de la Coupe Fortinet à des organismes à but non lucratif dans les domaines des STIM, de l’inclusion et de la diversité, et des programmes de requalification des vétérans. Les initiatives de RSE de Fortinet visent à diversifier le secteur de la technologie et de la cybersécurité en fournissant des ressources de formation aux populations sous-représentées.

Fortinet compte plus de 10 000 employés à l’échelle mondiale, dont plus de 2 000 au Canada. Ses équipes de recherche et de développement, de recherche sur les menaces FortiGuard Labs et de soutien à la clientèle comptent d’importants centres au Canada. Fortinet protège tous les types d’organisations canadiennes, y compris le gouvernement, les grandes banques, les fournisseurs de télécommunications et les organismes de soins de santé, de même que bien d’autres dans des secteurs comme les services publics, les commissions scolaires, l’enseignement supérieur et la fabrication. Les solutions de sécurité réseau de l’entreprise sont les plus répandues, les plus brevetées et parmi les plus reconnues du secteur. Notre vaste portefeuille complémentaire de solutions de cybersécurité est conçu dès le départ dans un souci d’intégration et d’automatisation, ce qui permet des activités plus efficaces et autoréparatrices ainsi qu’une réponse rapide aux menaces connues et inconnues.

Plus tard cette semaine, PGA TOUR Canada annoncera le calendrier de la Coupe Fortinet, qui débutera au début du mois de juin et se terminera par le Championnat de la Coupe Fortinet à la mi-septembre.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Fortinet alors que PGA TOUR Canada reprend un calendrier complet. La Coupe Fortinet donnera aux joueurs un aperçu de leurs performances d’une semaine à l’autre et leur permettra de profiter d’avantages importants grâce à Fortinet. Il sera certainement opportun que la chasse aux points culmine lors du Championnat de la Coupe Fortinet en Ontario. Nous avons une saison passionnante devant nous et nous sommes extrêmement heureux de faire cette annonce et de commencer ce partenariat. »

Scott Pritchard, directeur général du circuit PGA TOUR Canada



À propos de Fortinet

Fortinet (NASDAQ : FTNT) offre la fiabilité à l’ère numérique grâce à sa mission de protection des personnes, des appareils et des données partout. C’est pourquoi les plus grandes entreprises, les fournisseurs de services et les organisations gouvernementales du monde entier choisissent Fortinet pour accélérer en toute sécurité leur parcours numérique. La plate-forme Fortinet Security Fabric offre des protections globales, intégrées et automatisées sur l’ensemble de la surface d’attaque numérique, sécurisant les appareils, les données, les applications et les connexions critiques, du centre de données au nuage en passant par le bureau à domicile. Plus de 565 000 clients font confiance à Fortinet, au premier rang mondial des appareils de sécurité, pour protéger leurs entreprises. L’institut de formation NSE de Fortinet, une initiative du Training Advancement Agenda (TAA), propose l’un des programmes de formation les plus vastes du secteur afin de rendre la cyberformation et les nouvelles possibilités de carrière accessibles à tous. Pour en savoir plus, consultez https://www.fortinet.com, le blogue de Fortinet ou FortiGuard Labs.

À propos de PGA TOUR Canada

PGA TOUR Canada est un circuit de golf professionnel qui propose une série de tournois joués principalement au Canada, chaque été, où les vedettes de demain entament leur parcours vers le PGA TOUR. Tout au long de l’année, les joueurs s’affronteront pour la Coupe Fortinet, une course aux points qui récompense les meilleurs éléments par une place sur le Korn Ferry Tour pour la saison suivante. En outre, les joueurs se disputeront une bourse de 100 000 $ donnée par Fortinet. La mission de PGA TOUR Canada est d’offrir une expérience du PGA TOUR à ses membres, à ses partisans, à ses bénévoles et à ses partenaires afin de former les futures étoiles du golf professionnel et d’enrichir les collectivités que le circuit visite.

