Fortinet, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et d'équipements intégrés de cybersécurité destinés à la protection des réseaux et des infrastructures des systèmes d'information ainsi qu'à la protection des données des entreprises et des administrations. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (62,4%) et de produits (37,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (30,1%), Amériques (10,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (38,2%) et Asie-Pacifique (21,2%).

Secteur Services et conseils en informatique