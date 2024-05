Fortis Healthcare Limited est un prestataire de services de santé intégrés basé en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans les activités de services de soins de santé. Elle opère dans le secteur des services de santé. Ses spécialités comprennent les sciences cardiaques, la cosmétologie, les sciences dentaires, la dermatologie, la chirurgie générale, l'oncologie, la pneumologie, l'urologie, la neurochirurgie, la radiologie, l'orthopédie et la transplantation d'organes, entre autres. Elle gère et exploite un réseau d'hôpitaux multi-spécialisés et de centres de diagnostic. Les activités verticales de la société dans le domaine des soins de santé consistent principalement en des hôpitaux, des centres de diagnostic et des établissements spécialisés dans les soins de jour. Elle possède environ 27 établissements de santé, y compris des projets en cours de développement, 4500 lits opérationnels et plus de 400 centres de diagnostic. Elle opère en Inde, aux Émirats arabes unis et au Sri Lanka. Ses filiales comprennent Escorts Heart Institute and Research Centre Limited, Fortis Health staff Limited et Fortis Asia Healthcare Pte. Ltd, entre autres.

Secteur Installations et services en soins de santé