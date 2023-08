Fortis Inc. est un holding canadien diversifié de services publics réglementés d'électricité et de gaz. Les activités de services publics réglementés de la société comprennent ITC Investment Holdings Inc, ITC Holdings Corp et les activités de transport d'électricité de ses filiales d'exploitation réglementées, qui comprennent International Transmission Company, Michigan Electric Transmission Company, LLC, ITC Midwest LLC et ITC Great Plains, LLC ; UNS Energy Corporation, qui comprend principalement Tucson Electric Power Company (TEP), UNS Electric, Inc. et UNS Gas, Inc ; CH Energy Group, Inc, qui comprend principalement Central Hudson Gas and Electric Corporation ; FortisBC Energy Inc ; FortisAlberta Inc. et FortisBC Inc. L'infrastructure énergétique non réglementée de la société comprend Aitken Creek Gas Storage ULC (Aitken Creek), une installation de stockage de gaz naturel en Colombie-Britannique, et Belize Electric Company Limited (BECOL), trois installations de production hydroélectrique d'une capacité combinée de 51 mégawatts au Belize.