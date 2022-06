Fortis Inc. annonce la clôture d'un placement de billets non garantis de premier rang

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux États-Unis.



ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 4,431 % arrivant à échéance le 31 mai 2029 (les « billets »), pour un montant en capital global de 500 000 000 $. Le placement a été offert au public par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc., qui comprend également Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Morgan Stanley Canada limitée, MUFG Securities (Canada) Ltd. et Wells Fargo Securities Canada Ltd.

Les billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une telle inscription ou d’une exemption aux exigences d’inscription applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à l’achat ou à la souscription de quelconques titres aux États-Unis ni dans aucun pays où une telle offre, invitation ou vente serait illégale.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 mars 2022. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FTS. Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

