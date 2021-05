Fortis Inc. annonce le prix d'un placement en billets non garantis de premier rang

Aucune distribution aux services de presse américains ou diffusion aux États-Unis.

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (TSX:FTS) (« Fortis » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son appel public à l’épargne (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 2,18 % arrivant à échéance le 15 mai 2028(les « billets »), pour un montant de 500 000 000 $. La Société prévoit déposer un supplément (le « supplément au prospectus ») à son prospectus préalable simplifié canadien datant du 4 décembre 2020 auprès de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières de chaque province canadienne plus tard aujourd’hui. Le placement est offert dans la mesure du possible par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc., qui comprend également Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Morgan Stanley Canada limitée, MUFG Securities (Canada) Ltd., Wells Fargo Securities Canada, Ltd. et Casgrain & Compagnie Limitée (collectivement, les « placeurs pour compte »), en vertu d’une convention conclue plus tôt dans la journée entre la Société et les placeurs pour compte.

Les intérêts sur les billets sont payables à terme échu en versements semestriels égaux le 15 mai et le 15 novembre de chaque année, à partir du 15 novembre 2021. La Société affectera le produit net du placement : a) au remboursement des billets non garantis de premier rang de Fortis pour un montant en capital global de 125 000 000 $ US qui arrivent à échéance au deuxième et au troisième trimestre de 2021; b) au remboursement d’emprunts à court terme au titre de la facilité de crédit garantie de Fortis, contractés pour le remboursement de billets non garantis de premier rang de Fortis pour un montant en capital global de 125 000 000 $ US arrivés à échéance au quatrième trimestre de 2020; et c) à des fins générales. Les billets ne seront pas cotés en bourse.

Les billets offerts n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une telle inscription ou d’une exemption aux exigences d’inscription applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à l’achat ou à la souscription de quelconques titres aux États-Unis ni dans aucun pays où une telle offre, invitation ou vente serait illégale.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,9 milliards de dollars en 2020 et d’un actif de 56 milliards de dollars au 31 mars 2021. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FTS. Pour en savoir plus, visitez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment : le produit brut attendu de la vente intégrale, par les placeurs pour compte, des billets émis au titre du placement, et les énoncés se rapportant à l’utilisation prévue du produit net du placement par la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter le supplément au prospectus et les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès de SEDAR et d’EDGAR. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

