Fortis Inc. dépose ses documents d'information pour 2021

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 11 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a déposé aujourd’hui ses états financiers consolidés audités et son rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sa notice annuelle de 2021, auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. La Société a aussi déposé son formulaire 40-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il est possible de se procurer un exemplaire de ces documents en ligne au www.sedar.com (dépôt au Canada), au www.sec.gov (dépôt aux États-Unis) et sur le site Web de la Société au www.fortis.com, ainsi que par courriel à investorrelations@fortisinc.com.



La circulaire d’information de la direction pour la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires devrait être disponible à la fin de mars.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

