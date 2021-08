Fortis Inc. publie son bilan sur la durabilité 2021 et annonce son soutien du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 04 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a publié son bilan sur la durabilité 2021 .



Faits saillants

Réduction de 15 % des émissions de type 1 en 2020, soit 75 % de la cible établie pour 2035.

Conclusion d’une entente de soutien du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Meilleurs résultats de l’histoire de la Société en 2020 en matière de sécurité.

Atteinte de la parité hommes-femmes au conseil d’administration.

Ajout de nouveaux indicateurs clés de performance, dont plusieurs sont alignés sur les normes du Sustainability Accounting Standards Board.

Performance sur le plan de la fiabilité figurant dans le premier quartile par rapport aux pairs de l’industrie.

« Fortis continue de déployer sa stratégie en matière de durabilité et d’offrir de l’énergie de plus en plus propre à ses clients, fait valoir David Hutchens, président et chef de la direction de Fortis. Nous voyons l’avenir d’un bon œil et nous croyons en notre capacité à poursuivre les investissements dans les infrastructures énergétiques requises pour contrer les changements climatiques. Nos actions ainsi que les résultats obtenus à ce jour montrent que nous avons la stratégie et la détermination nécessaires pour que Fortis reste une entreprise forte et durable, au profit de toutes les parties prenantes. »

Dans le bilan, on décrit les avancées de la Société dans la réduction des émissions et la mise à jour des indicateurs clés de performance en matière de durabilité, et on annonce que Fortis soutient le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). En appuyant le GIFCC, la Société s’engage à mettre en œuvre toutes les recommandations du Groupe; elle réalisera notamment une analyse des scénarios climatiques pour évaluer la résilience de ses entreprises de distribution d’énergie.

Les activités de Fortis consistent principalement à fournir de l’électricité ou du gaz naturel à ses clients. La distribution d’énergie représente 93 % de nos actifs, et le reste est associé à la production d’électricité. Plus de 800 millions de dollars de nos dépenses en immobilisations de 2020 visaient à offrir de l’énergie plus propre à nos clients.

Fortis a d’ailleurs réduit de 15 % ses émissions de type 1, ce qui équivaut à retirer 400 000 véhicules des routes en une année. Ces résultats sont grandement attribuables à la fermeture de la centrale au charbon des Navajos de Tucson Electric Power (TEP) à la fin de 2019 et sont la preuve de nos avancées vers notre cible, soit celle de réduire nos émissions de carbone de 75 % d’ici 2035 (par rapport aux données de 2019). Établie pour l’ensemble de la Société, cette cible s’appuie sur notre profil actuel à faibles émissions, respecte les objectifs de l’Accord de Paris et dépasse le rythme de la trajectoire associée à une diminution de 2 °C.

Fortis prévoit y arriver en réalisant l’objectif de TEP de réduire ses émissions de carbone en délaissant la production au charbon et en ajoutant approximativement 2 400 mégawatts à ses réseaux éoliens et solaires et 1 400 mégawatts à ses systèmes de stockage d’énergie. Les initiatives d’énergie propre des autres filiales de services publics de la Société contribueront elles aussi à l’atteinte de la cible. Les avancées de TEP en matière de transition énergétique sont constantes : en 2021, l’entreprise a mis en service l’Oso Grande Wind Project, un projet de 250 mégawatts (MW), et reçoit maintenant 100 MW supplémentaires en énergie solaire et 30 MW en stockage à batterie. Avec l’ajout de ces deux nouveaux systèmes énergétiques, TEP détient environ 1 000 MW d’énergie renouvelable et peut produire plus de 25 % de son énergie à partir de ressources renouvelables.

Par ailleurs, la Société a solidifié le lien entre la durabilité et la rémunération de la haute direction en introduisant un nouvel objectif de rendement associé à la réduction des émissions de carbone et à la lutte contre les changements climatiques. De plus, dans une optique de divulgation accrue, Fortis a ajouté cette année plus de 50 nouveaux indicateurs clés de performance, dont 14 correspondent aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Fortis prévoit une harmonisation de plus en plus importante avec les normes du SASB au fil du temps.

« L’élaboration de nos indicateurs clés de performance est guidée par des cadres de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance reconnus; ces indicateurs fournissent des données sur nos activités, nos employés, nos dirigeants, nos politiques, le soutien de la communauté et notre performance environnementale, explique Nora Duke, vice-présidente directrice, Développement durable et chef des ressources humaines de Fortis. Nous continuerons d’accroître la divulgation en nous appuyant sur ces cadres et sur la rétroaction des parties prenantes. »

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,9 milliards de dollars en 2020 et d’un actif de 56 milliards de dollars au 31 mars 2021. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les énoncés se rapportant à la cible de réduction des émissions d’ici 2035 et aux prévisions relatives au portefeuille de Tucson Electric Power.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans ces énoncés reposent sur un certain nombre de facteurs ou d’hypothèses d’importance, notamment : l’absence de répercussions importantes liées à la pandémie de COVID-19; des issues raisonnables aux démarches réglementaires et l’attente de stabilité du cadre réglementaire; la mise en œuvre réussie du plan quinquennal d’immobilisations; l’absence de dépassements importants de dépenses ou de coûts de financement dans le cadre des projets d’immobilisations de la Société; l’accès à des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et réaliser le plan d’investissement; l’absence de fluctuation importante des taux d’intérêt; l’absence de changements importants dans les plans publics en matière d’énergie ou les lois et les règlements environnementaux susceptibles d’avoir une incidence négative importante. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

