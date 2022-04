Fortis Inc. tiendra une conférence téléphonique le 4 mai sur les résultats du premier trimestre de 2022 et tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire le 5 mai

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) présentera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2022, le mercredi 4 mai 2022. Une conférence téléphonique et une webdiffusion auront lieu le même jour à 8 h 30 (HE). David Hutchens, président et chef de la direction et Jocelyn Perry, vice-présidente directrice et chef des finances y traiteront des résultats financiers du premier trimestre de 2022.



Les actionnaires, les analystes, les journalistes et les autres parties intéressées sont invités à composer le 1 877 223-4471 (en Amérique du Nord) ou le 647 788-4922 (de l’étranger) pour participer. Veuillez vous joindre à l’appel 10 minutes à l’avance. Aucun mot de passe n’est requis.

Une retransmission audio de la conférence téléphonique sera offerte en direct et archivée sur le site Web de la Société au www.fortisinc.com. Un enregistrement sera disponible deux heures après la fin de la conférence et jusqu’au 5 juin 2022. Pour l’entendre, veuillez composer le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et entrer le code d’accès 3996811.

L’assemblée annuelle et extraordinaire de Fortis se tiendra le jeudi 5 mai 2022 à 9 h (HE), 10 h 30 (HAT), en personne et en ligne. Les actionnaires peuvent y participer en personne dans le Salon A du Holiday Inn de St. John’s, au 180 Portugal Cove Road, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), dans le respect des consignes de santé publique. Un lien vers la plateforme virtuelle et des instructions pour participer seront accessibles sur le site Web de la Société à l’adresse : http://www.fortisinc.com/investor-relations/2022-annual-meeting/. Les participants pourront poser des questions à la direction pendant la séance prévue à cet effet.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

investorrelations@fortisinc.com

Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com