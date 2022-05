Les actionnaires de Fortis Inc. approuvent l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur, la résolution sur la rémunération et la modification du régime d'achat d'actions à l'intention des employés

Données financières CAD USD EUR CA 2022 10 128 M 7 798 M 7 402 M Résultat net 2022 1 320 M 1 016 M 965 M Dette nette 2022 27 413 M 21 106 M 20 036 M PER 2022 22,7x Rendement 2022 3,45% Capitalisation 30 024 M 23 116 M 21 944 M VE / CA 2022 5,67x VE / CA 2023 5,59x Nbr Employés 9 100 Flottant 99,7% Graphique FORTIS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FORTIS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 62,93 CAD Objectif de cours Moyen 60,68 CAD Ecart / Objectif Moyen -3,58% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs David G. Hutchens President, Chief Executive Officer & Director Jocelyn H. Perry Chief Financial Officer & Executive Vice President Douglas J. Haughey Non-Executive Chairman Ronald J. Hinsley Chief Information Officer & Vice President Gary J. Smith Executive Vice President-Operations & Innovation Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FORTIS INC. 3.11% 22 852 NEXTERA ENERGY -22.38% 141 130 DUKE ENERGY CORPORATION 6.12% 84 727 SOUTHERN COMPANY 8.88% 78 691 IBERDROLA, S.A. 2.45% 72 802 DOMINION ENERGY, INC. 6.95% 67 318