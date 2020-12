Tucson Electric Power reçoit la décision concernant sa requête de majoration tarifaire générale

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou « la Société ») (TSX/NYSE : FTS) a annoncé aujourd’hui que l’Arizona Corporation Commission (« l’ACC ») a approuvé de nouveaux taux en réponse à la requête de majoration tarifaire générale de Tucson Electric Power (« TEP ») à compter du 1er janvier 2021.



L’ACC a approuvé une base tarifaire de 2,7 milliards de dollars américains, y compris une part d’environ 1,2 milliard investie depuis la dernière ordonnance tarifaire. L’ACC a aussi approuvé un rendement des capitaux propres autorisé de 9,15 % (contre 9,75 % auparavant) et une structure du capital prévoyant 53 % de capitaux propres (contre 50 % auparavant). Cette décision prend en compte le rendement de 0,20 % de l’écart d’évaluation.

TEP travaille à mettre à niveau son réseau de transmission et de distribution pour desservir la population grandissante de la région de Tucson, soutenir la croissance économique et répondre aux besoins changeants de sa clientèle. Les investissements de TEP lui permettent d’offrir des services sûrs et fiables à ses clients tout en se dirigeant vers un portefeuille énergétique plus propre, plus souple et plus résilient.

La décision prise hier soutient la fiabilité, la durabilité et l’abordabilité des services offerts aux clients de Tucson, en Arizona. Alors que TEP amorce son virage vers l’énergie propre et les ressources renouvelables, la clientèle profitera de cette transition tout en continuant de compter sur des services fiables et abordables.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d’un actif de 56 milliards de dollars au 30 septembre 2020. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.



