FORTIVE CORPORATION : Morgan Stanley maintient sa recommandation à l'achat

Fortive Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 2 pôles d'activités : - fabrication de composants et d'équipements techniques industriels (64,8% du CA) : solutions de gestion de carburant à distance pour la sécurisation de la distribution et du paiement, robots industriels, dispositifs médicaux et applications de contrôle de précision automatisés, équipements de diagnostic, équipements pour le service pneus, etc. destinés aux secteurs de l'industrie manufacturière, de la médecine et du transport ; - fabrication d'outils et d'instruments de mesure professionnels (35,2%) : solutions logicielles connectées ou hors ligne de gestion du fonctionnement d'infrastructures industrielles, électriques et sanitaires, outils, modules et solutions de réalisation de produits, capteurs et systèmes de mesure. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,1%), Chine (12,4%) et autres (36,5%).

Secteur Machines et équipements industriels