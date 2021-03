Advanced Sterilization Products : annonce la nomination d'Aisha Barry au poste de présidente

Mme Barry apporte une solide expérience en leadership stratégique et en innovation technologique

Advanced Sterilization Products (ASP), un chef de file mondial de la prévention des infections et une société d’exploitation détenue à 100 % par Fortive Corporation (NYSE : FTV), a nommé Aisha Barry en tant que nouvelle présidente d’ASP.

« La vaste expérience d’Aisha dans le domaine de la santé, associée à l’innovation en matière de logiciels et de produits grand public, aidera à renforcer l’expertise numérique d’ASP, à développer des alliances stratégiques et à étendre notre présence commerciale internationale », a déclaré Barbara Hulit, vice-présidente principale du segment Advanced Healthcare Solutions de Fortive. « Aisha a fait ses preuves dans le développement d’organisations très efficaces, conduisant à une croissance soutenue. Elle s’appuiera sur notre trajectoire de croissance actuelle et développera la mission de l’entreprise qui est de protéger les patients dans les moments cruciaux ».

Aisha rejoint ASP après avoir quitté Philips, où son rôle le plus récent était celui de vice-présidente et directrice générale de la catégorie Surveillance des patients. Auparavant, Aisha a été vice-présidente et directrice générale du département Patient Management Software chez Medtronic. Son expérience passée comprend en outre des postes de direction chez John Deere et plus de 12 ans à des postes de marketing et de développement de produits chez Procter & Gamble.

Aisha est titulaire d’un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth et d’un diplôme d’ingénierie chimique de l’université d’État de l’Ohio.

À propos d’Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) bénéficie d’une longue expérience dans la conception et la fourniture de solutions innovantes de prévention des infections. Ces solutions augmentent considérablement le niveau des soins de santé et de la sécurité pour tous les êtres qui vous sont chers. Notre technologie pionnière, notre réseau de distribution mondial et notre solide position de leader nous permettent de simplifier chaque jour le processus d’achat et d’utilisation des produits et services de prévention des infections pour des milliers d’établissements médicaux dans le monde entier. Cela permet à nos clients de se concentrer sur ce en quoi ils excellent : prévenir les infections et sauver des vies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asp.com.

