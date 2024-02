Fortnox AB est une société basée en Suède, qui propose des applications commerciales basées sur Internet pour les entreprises, les associations, ainsi que les cabinets de comptabilité et d'audit. Le portefeuille de produits de la société comprend des programmes de comptabilité, de facturation, d'aide à la vente et de paie, tels que Fortnox Accounting, Fortnox Invoicing, Fortnox order, Fortnox Archive, Fortnox Time et Fortnox CRM, ainsi que d'autres programmes. Les services de la Société permettent à ses utilisateurs d'accéder aux applications par Internet et d'être connectés simultanément à partir de plusieurs endroits. Au 31 décembre 2011, les trois principaux actionnaires de la Société étaient Karlo Forvaltnings AB (10,45 %), Banque Ohman S.A. (6,45 %) et Nordea Life & Pensions (5,8 %).

Secteur Logiciels