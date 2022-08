Fortnox AB (publ) : Anticipation d'un retournement 29/08/2022 | 12:17 achat En cours

Cours d'entrée : 45.485SEK | Objectif : 59SEK | Stop : 42SEK | Potentiel : 29.71% Fortnox AB (publ) dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 59 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 84.25 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Données financières SEK USD EUR CA 2022 1 278 M 120 M 120 M Résultat net 2022 342 M 32,0 M 32,0 M Tréso. nette 2022 135 M 12,6 M 12,7 M PER 2022 83,4x Rendement 2022 0,17% Capitalisation 28 487 M 2 669 M 2 672 M VE / CA 2022 22,2x VE / CA 2023 16,3x Nbr Employés 617 Flottant 74,4% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 46,72 SEK Objectif de cours Moyen 66,67 SEK Ecart / Objectif Moyen 42,7% Dirigeants et Administrateurs Tommy Eklund Chief Executive Officer Roger Hartelius Chief Financial Officer & Deputy CEO Karl Olof Torsten Hallrup Chairman Johan Lundgren Chief Operating Officer & Head-Company Business Anna Maria Frick Independent Director