Fortrea Holdings Inc. a annoncé la nomination de John Doyle, Dr. P. H., au poste de président de la division Consulting. M. Doyle fera partie de l'équipe de direction de Fortrea et dirigera une équipe de consultants et de conseillers dont l'expertise s'étend du développement précoce à la gestion du cycle de vie. Les innovateurs des secteurs pharmaceutique et biotechnologique doivent constamment naviguer dans des environnements commerciaux et réglementaires complexes et en évolution rapide pour mener à bien leur mission, a déclaré Tom Pike, président-directeur général de Fortrea.

John possède une connaissance approfondie du secteur et des compétences techniques spécifiques qui se traduisent par une valeur ajoutée considérable pour les clients. Il possède une expérience impressionnante dans la mise en place et l'exploitation d'organisations de conseil différenciées qui stimulent l'innovation et la croissance. John prend la tête d'une équipe d'experts vraiment talentueux qui ont une connaissance approfondie des méthodes scientifiques et des exigences réglementaires dans les juridictions du monde entier.

Je suis convaincu qu'ils apporteront des solutions qui permettront aux patients de bénéficier plus rapidement de traitements qui changent leur vie. Le Dr Doyle dirigera l'organisation Fortreas Consulting, qui comprend des conseillers en développement de médicaments, en commercialisation et en accès au marché, dotés d'une expertise scientifique, réglementaire et opérationnelle dans plus de 13 pays. Ses solutions comprennent le développement clinique et la stratégie réglementaire, les preuves réelles, l'accès au marché, l'économie de la santé et la recherche sur les résultats (HEOR), la rédaction et la publication médicales, ainsi que des services spécialisés, tels que le développement de plans pédiatriques et la désignation de médicaments orphelins.

L'industrie biopharmaceutique n'a de cesse de faire progresser la science afin d'améliorer les résultats pour les patients et Fortrea est particulièrement bien placée pour l'aider, a déclaré le Dr Doyle. Je suis honoré de faire partie de Fortrea et ravi de rejoindre l'entreprise à un moment aussi charnière, dans les premiers mois de son lancement. Le renforcement des capacités de Fortrea en matière de conseil contribuera à la dynamique de l'entreprise et permettra d'exploiter les capacités de pointe de Fortrea pour créer des solutions innovantes pour les clients.

Le Dr Doyle est un conseiller en sciences de la vie et un épidémiologiste accompli, spécialisé dans l'étude des risques, des avantages et de la valeur des interventions en matière de soins de santé. Il apporte à Fortrea plus de 30 ans d'expérience en recherche clinique, ayant publié plus de 50 articles évalués par des pairs et 100 résumés de conférence. Il rejoint Fortrea après avoir travaillé pour Exponent, une société de conseil en sciences et en ingénierie basée dans la Silicon Valley, où il a dirigé les activités de la société dans le domaine des sciences de la santé.

Auparavant, le Dr Doyle a dirigé le Global Healthcare Innovation Center de Pfizer, qui s'est concentré sur l'optimisation de l'accès équitable et abordable aux médicaments et vaccins de Pfizers. Il est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise de santé publique en épidémiologie de la Mailman School of Public Health de l'université de Columbia, ainsi que d'une licence en gestion d'entreprise et en économie appliquée, avec une spécialisation en sciences de la vie, de l'université de Cornell. Le Dr Doyle fait partie du corps enseignant de l'école de santé publique Mailman de l'université Columbia depuis 2005.