Fortrea Holdings Inc. est un organisme de recherche sous contrat (ORC) mondial qui fournit des solutions de développement clinique à l'industrie des sciences de la vie. La société fournit des services de développement de produits biopharmaceutiques et d'appareils médicaux à des clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des appareils médicaux. La société offre à ses clients des modèles de prestation flexibles qui comprennent des services complets, des fournisseurs de services fonctionnels et des structures de services hybrides. Elle fournit des services de gestion des essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique et de conseil. La société gère ses activités par l'intermédiaire d'un seul secteur, les services cliniques, qui fournit des services dans tous les domaines de la pharmacologie clinique et du développement clinique. La société a accès à tous les marchés clés dans le monde entier grâce à une empreinte de bureaux principaux dans cinq pays (États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Inde et Singapour) et à des opérations sur le terrain dans d'autres juridictions à travers le monde.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale