* INFORMATION PRIVILÉGIÉE : FORTUM VA VENDRE SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À SUMMA EQUITY POUR UN MONTANT D'ENVIRON 800 MILLIONS D'EUROS.
* LE MONTANT TOTAL DE LA TRANSACTION, SANS ENDETTEMENT NI LIQUIDITÉS, S'ÉLÈVE À ENVIRON 800 MILLIONS D'EUROS
* SUR LA BASE DU BILAN DISPONIBLE À LA SIGNATURE, FORTUM ENREGISTRERAIT UNE PLUS-VALUE EXONÉRÉE D'IMPÔT D'ENVIRON 110 MILLIONS D'EUROS
* LA PLUS-VALUE RÉELLE DÉPENDRA DE LA VALEUR DU BILAN À LA CLÔTURE.
* LA TRANSACTION EST SOUMISE AUX CONDITIONS DE CLÔTURE HABITUELLES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2024.
* LES ENTREPRISES SONT SITUÉES EN FINLANDE, EN SUÈDE, AU DANEMARK ET EN NORVÈGE ET EMPLOIENT ACTUELLEMENT ENVIRON 900 PERSONNES.
* POURSUIT L'EXAMEN STRATÉGIQUE DE SES ACTIVITÉS RESTANTES DE SOLUTIONS CIRCULAIRES.
* LA TRANSACTION RÉDUIRA LES PRÉVISIONS DE FORTUM EN MATIÈRE DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT. À PARTIR DE 2025
* LES DÉPENSES ANNUELLES EN CAPITAL DE MAINTENANCE DU GROUPE DEVRAIENT S'ÉLEVER À 250 MILLIONS D'EUROS (CONTRE 300 MILLIONS AUPARAVANT).
* LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (HORS ACQUISITIONS) POUR 2024-2026 DEVRAIENT S'ÉLEVER À 1,6 MILLIARD D'EUROS (PRÉCÉDEMMENT : 1,7 MILLIARD D'EUROS). Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise : (Gdansk Newsroom)