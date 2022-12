Fortuna Silver Mines : Français

une production efficace, à l'atténuation des impacts sur l'environnement et la responsabilité sociale. Le développement durable, la bonne gouvernance, la gestion des risques et les relations solides avec les principales parties prenantes restent extrêmement importants pour Fortuna.

Nous restons concentrés sur la production d'argent et d'or tout en générant une valeur partagée sur le long terme pour nos actionnaires et nos parties prenantes, grâce

Acquisition de Roxgold

En juillet 2021, nous avons conclu l'acquisition de Roxgold Inc. (Roxgold) pour créer un producteur d'or et d'argent intermédiaire de premier plan, orienté vers la croissance. Nous avons élargi notre champ d'action et augmenté notre capacité à générer une valeur partagée, grâce à cette acquisition. Nous possédons et exploitons désormais la mine d'or de haute qualité de Yaramoko, située dans la ceinture de roches vertes de Houndé au Burkina Faso, et nous faisons progresser le développement et l'exploration du projet aurifère de Séguéla, en Côte d'Ivoire.

Cette transaction présente de nombreux avantages et, en tant qu'entreprise, nous sommes désormais mieux positionnés pour saisir les opportunités de croissance, grâce à un portefeuille diversifié d'actifs opérationnels de qualité, à un projet de développement ferme et à un solide pipeline d'actifs d'exploration à forte valeur ajoutée. La transaction réunit deux équipes de direction très expérimentées qui ont fait leurs preuves en matière de création de valeur dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest. L'équipe de Fortuna se réjouit de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires en faisant progresser nos actifs et nos découvertes, et en maintenant nos excellents résultats en tant qu'opérateur et constructeur de mines où la durabilité a toujours été et continue d'être une partie intégrante de nos opérations.