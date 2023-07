FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. : Barclays persiste à l'achat

Fortune Brands Innovations, Inc. est une société de produits pour la maison, la sécurité et les bâtiments commerciaux. Les segments de la société comprennent Water Innovations, Outdoors et Security. Le secteur Water Innovations fabrique ou assemble et vend des robinets, des accessoires, des éviers de cuisine et des broyeurs de déchets, principalement sous les marques Moen, ROHL, Riobel, Victoria+Albert, Aqualisa et Shaws. Son segment Outdoors fabrique et vend des systèmes de portes d'entrée en fibre de verre et en acier sous la marque Therma-Tru, des contre-portes, des portes grillagées et des portes de sécurité sous la marque Larson, des terrasses, des rampes et des revêtements en matériaux composites sous la marque Fiberon, des menuiseries en uréthane sous la marque Fypon, ainsi que des systèmes de portes extérieures à large ouverture et des clôtures extérieures sous la marque Solar Innovations. Son segment Sécurité fabrique, approvisionne et distribue des serrures, des dispositifs de sécurité et des produits de sécurité électronique sous les marques Master Lock et American Lock, ainsi que des coffres-forts ignifuges et des conteneurs de sécurité sous la marque SentrySafe.

Secteur Fournitures de construction et installation