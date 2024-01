Fortune Shoes Limited est une société basée au Bangladesh, dont l'activité consiste à fabriquer des chaussures. L'entreprise fabrique et exporte des chaussures en cuir, des baskets, des chaussures de sport, des bottes, des chaussures à injection en caoutchouc thermoplastique (TPR)/polyuréthane (PU) et d'autres chaussures pour enfants, hommes et femmes. La société fabrique des chaussures de différentes spécifications, compositions et couleurs. L'usine de fabrication de la société est située à Kawnia, Barishal, au Bangladesh. La société exporte ses produits vers divers marchés, notamment Taiwan, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Canada et l'Allemagne.

Secteur Chaussures