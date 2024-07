Forum Energy Metals Corp. est une société canadienne diversifiée dans le domaine des métaux énergétiques qui possède des projets d'uranium, de cuivre, de nickel et de cobalt en Saskatchewan. La société se consacre à l'évaluation et, si elle le juge approprié, à l'acquisition et à l'exploration de propriétés de ressources naturelles. Les projets de la société comprennent Fir Island, Wollaston, Grease River, Highrock, Janice Lake, Love Lake, Still Nickel, Clearwater, Costigan, Henday, Maurice Point, Thelon, Nutaaq et Quartz Gulch. Le projet Fir Island est situé à environ cinq kilomètres au nord-est de la communauté de Black Lake, sur la bordure nord-est du bassin d'Athabasca. La propriété Wollaston est située à environ 10 kilomètres au sud de l'usine d'uranium de Rabbit Lake et immédiatement à l'est de la route praticable en tout temps menant aux usines de traitement d'uranium de Rabbit Lake et de McClean Lake. Le projet Grease River est situé dans la marge nord-centrale du bassin d'Athabasca, près de la communauté de Fond du Lac.