NANTERRE (FRANCE)

19 FÉVRIER 2024

RÉSULTATS 2023 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DE DÉSENDETTEMENT ET DU PLAN POWER25

Ventes en croissance organique de 14 %, soit une surperformance de 430 points de base

Amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3 % des ventes

Solide cash-flow net de 649 millions d’euros, soit 2,4 % des ventes, porté par le programme Manage by Cash

Ratio dette nette/EBITDA ajusté en forte baisse à 2,1x en fin d’année (contre 3,1x au 30 juin 2022, juste après l’acquisition de HELLA)

En millions d’euros 2022* 2023 Variation Production automobile mondiale** 82 344 90 321 +9,7 % Ventes

à périmètre et taux de change constants 24 574 27 248 +10,9 %

+14,0 % Résultat opérationnel

en % des ventes 1 061

4,3 % 1 439

5,3 % +35,7 %

+100 points de base EBITDA ajusté

en % des ventes 2 907

11,8 % 3 328

12,2 % +14,4 %

+40 points de base Cash-flow net

en % des ventes 483

2,0 % 649

2,4 % +34,3 %

+40 points de base Dette nette/EBITDA ajusté en fin d’exercice 2,7x 2,1x -0,6x Résultat net, part du Groupe (382) 222 n/s

* 2022 après retraitement pour SAS, présenté en « Activités abandonnées » à compter du 1er janvier 2022 ; consolidation de HELLA à compter du 1er février 2022

** en milliers d’unités, source : S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) de février 2024



SYNERGIES AVEC HELLA EN AVANCE SUR LA FEUILLE DE ROUTE

Synergies de coûts nettes cumulées de 190 millions d’euros fin 2023

Objectif de synergies de coûts nettes cumulées relevé à plus de 350 millions d’euros fin 2025

ACCÉLÉRATION DU DÉSENDETTEMENT, AVEC UNE RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE DE PRÈS DE 1 MILLIARD D’EUROS EN 2023

Effets du programme Manage by Cash et finalisation du premier programme de cession d’un milliard d’euros lancé au deuxième trimestre 2022

Accélération avec le deuxième programme de cession d’un milliard d’euros lancé au quatrième trimestre 2023





PRISE DE COMMANDES ÉLEVÉE ET SÉLECTIVE DE 31 MILLIARDS D’EUROS EN 2023

Rentabilité conforme aux objectifs POWER25, avec des coûts de pré-lancement réduits

Nouvelles commandes majeures reflétant les principales tendances du marché automobile

GUIDANCE 2024 DANS LA TRAJECTOIRE DE L’AMBITION POWER25

GUIDANCE 2024 Chiffre d’affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros Marge opérationnelle comprise entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d’affaires Cash-flow net ≥ 2023 en valeur Ratio dette nette/EBITDA ajusté ≤ 1,9x au 31 décembre 2024

DANS LA TRAJECTOIRE DE L’AMBITION POWER 2025 (telle que présentée lors de la Journée Investisseurs de novembre 2022) Chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros Marge opérationnelle > 7 % du chiffre d’affaires Cash-flow net à 4 % du chiffre d'affaires Ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,5 x au 31 décembre 2025

(telle que présentée lors de la Journée Investisseurs de novembre 2022)

FORVIA ANNONCE AUJOURD’HUI SON INTENTION DE LANCER « EU-FORWARD », UN PROJET SUR CINQ ANS VISANT À RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ ET L’AGILITÉ DES ACTIVITÉS DU GROUPE EN EUROPE

Ce projet aurait pour objectif d’adapter le dispositif de production et de R&D du Groupe à un environnement européen en rapide évolution

Ce projet permettrait à FORVIA : D’atteindre une rentabilité nettement améliorée, à plus de 7% des ventes dans la zone EMEA (contre 2,5% en 2023) De rééquilibrer le mix régional du Groupe avec une zone EMEA représentant environ 40 % des ventes en 2028 (contre 46 % en 2023) et environ 35 % du résultat opérationnel (contre 22 % en 2023) , réduisant ainsi la dépendance à Chine, tout en continuant de croître dans cette région







Patrick KOLLER, directeur général de FORVIA, a déclaré :

« 2023 a été une année contrastée marquée par des facteurs favorables, tels que la croissance de la production automobile mondiale, portée par une demande robuste et une amélioration progressive de la chaîne d’approvisionnement, mais pénalisée par une forte inflation, des taux d’intérêt élevés et des variations de change défavorables.

Dans ce contexte, la performance de FORVIA a été robuste et nous avons respecté nos priorités. Nous avons généré une croissance rentable grâce à une forte croissance organique des ventes, surperformant le marché de 430 points de base, notamment grâce à des gains de parts de marché en Chine, et nous avons amélioré notre marge opérationnelle de 100 points de base à 5,3 % des ventes. Les synergies avec HELLA, en avance sur notre feuille de route, ont contribué à cette performance, et nous sommes convaincus de générer d’ici 2025 des synergies plus importantes que celles que nous avions initialement prévues.

Nous avons respecté notre priorité première : la poursuite du désendettement de la société après l’acquisition de HELLA. Nous avons réduit notre dette nette de près d’un milliard d’euros sur l’année, grâce à la combinaison d’une forte génération de trésorerie et de la finalisation du premier programme de cession d’un milliard d’euros lancé mi-2022.

Nous avons également franchi des étapes clés dans différents domaines. Nous avons considérablement amélioré la rentabilité de nos activités Seating en Amérique du Nord, Clarion Electronics et Lighting. Nous avons accéléré le développement de notre activité hydrogène en accueillant un grand constructeur automobile, Stellantis, comme nouveau partenaire dans Symbio et en inaugurant de nouvelles unités de production de réservoirs et de piles à combustible. Quant au développement durable qui se trouve au cœur de notre stratégie et de notre innovation, nous avons un an d’avance sur nos objectifs pour les scopes 1 et 2. La création de Materi’Act, société dédiée au développement de matériaux durables, permettra au Groupe d’atteindre son objectif de scope 3 et de zéro émission nette de CO 2 d’ici 2045. Enfin, nous avons enregistré des prises de commandes solides et sélectives pour un montant de 31 milliards d’euros, avec une rentabilité alignée sur nos objectifs Power25 et des coûts de pré-lancement réduits ; ceci reflète la forte attractivité de notre offre, alignée sur les mégatendances du secteur.

Permettez-moi de remercier les équipes de FORVIA pour tous les efforts qu’elles ont déployés en vue d’atteindre cette solide performance 2023.

2024 constituera une nouvelle étape dans notre trajectoire Power25. Nous continuerons à privilégier une croissance durable et rentable et à accélérer le désendettement grâce à notre programme Manage by Cash, ainsi qu’au second programme de cession d’un milliard d’euros déjà en cours. Nous veillerons également à rester agiles et à prendre les mesures nécessaires face aux évolutions anticipées du marché à moyen terme.

Aujourd’hui, nous avons annoncé notre intention de lancer « EU-FORWARD », un projet qui serait déployé au cours des cinq prochaines années dans le but de renforcer la compétitivité et l’agilité de nos activités en Europe et atteindre une rentabilité nettement supérieure. Cet objectif sera soutenu par la volonté de FORVIA d'accélérer le déploiement de l'Intelligence artificielle au sein du Groupe, en vue d’optimiser les investissements et les coûts de R&D ainsi que le management des programmes, tout en maintenant un niveau élevé de technologie et d’innovation. Ainsi, nous continuons de bâtir un Groupe plus fort, prêt à faire face aux différents défis d’un environnement en pleine mutation. »



Les états financiers consolidés de 2023 ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 16 février 2024, sous la présidence de Michel de ROSEN.

Ces états financiers ont été audités.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

IFRS 5 - Activités abandonnées

La division SAS Cockpit Modules (services d’assemblage et de logistique) de Faurecia, qui faisait partie de l’activité « Interiors » et dont la cession envisagée a été annoncée le 19 février 2023, est présentée en activités abandonnées.

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées de février 2024.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2023

Finalisation du premier programme de cession d’un milliard d’euros lancé au second trimestre 2022 (encaissements correspondant à environ 320 millions d’euros en 2022 et environ 700 millions d’euros en 2023) qui a contribué à une réduction de la dette nette de près d’un milliard d’euros en 2023

(encaissements correspondant à environ 320 millions d’euros en 2022 et environ 700 millions d’euros en 2023) Mise en place d’un second programme de cession d’un milliard d’euros pour accélérer le désendettement

À la fin du troisième trimestre 2023, FORVIA a achevé le premier programme de cession d’un milliard d’euros lancé au second trimestre 2022 :

Environ 320 millions d’euros ont déjà été encaissés en 2022 grâce à la cession par HELLA de sa participation dans la coentreprise HBPO ;

Le solde d’environ 700 millions d’euros a été encaissé en 2023 grâce à : (i) la cession d’une participation de 16,66 % dans Symbio à Stellantis, (ii) la cession de la division SAS Cockpit Modules au Groupe Motherson, et (iii) la cession d’une partie de l’activité de post-traitement des gaz d’échappement des véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis à Cummins.

Ainsi, en moins de 15 mois, FORVIA a atteint son objectif visant à achever son programme de cession. L’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de ce programme ont conforté le Groupe dans ses priorités stratégiques et ont été exécutées à de bonnes valorisations.

En octobre 2023, FORVIA a annoncé le lancement d’un second programme de cession d’un milliard d’euros qui simplifiera davantage le portefeuille du Groupe et accélérera le désendettement au-delà de l’objectif POWER25 initial.

La première étape de ce deuxième programme porte sur la cession par HELLA de sa participation de 50 % dans BHTC, codétenue avec MAHLE, qui a déjà été annoncée au moment du lancement du second programme de cession et qui représente une valorisation totale d’environ 600 millions d’euros et des encaissements à venir estimés à environ 200 millions d’euros pour chacun des deux partenaires de la coentreprise.

Des synergies avec HELLA, en avance sur la feuille de route, avec 190 millions d’euros de synergies de coûts nettes cumulées réalisées fin 2023, et un objectif de synergies de coûts nettes cumulées à réaliser fin 2025 relevé à plus de 350 millions d’euros en base annuelle (contre plus de 300 millions d’euros auparavant)

En 2023, le rythme du rapprochement avec HELLA s’est accéléré et les synergies de coûts cumulées générées fin 2023 se sont élevées à 190 millions d’euros, marquant ainsi une avancée par rapport à la feuille de route. Ce chiffre est à comparer aux 51 millions d’euros enregistrés fin 2022.

Ce résultat a été obtenu grâce à de nombreux projets dans des domaines clés, notamment les approvisionnements, le fret et les frais généraux et administratifs. En juillet 2023, FH Services S.A.S., une coentreprise détenue et cogérée par HELLA et FORVIA, a été créée dans l’objectif d’exploiter les forces combinées d’une organisation partagée et de devenir le fournisseur mondial de solutions informatiques et d’achats indirects de premier plan pour les 150 000 utilisateurs internes de FORVIA dans le monde entier.

Les progrès réalisés depuis le lancement du programme de synergies permettent à FORVIA de relever son objectif précédent de plus de 300 millions d’euros de synergies de coûts d’ici 2025 à plus de 350 millions d’euros dans le même délai.

En 2023, en matière de synergies commerciales, FORVIA et HELLA ont fait des présentations conjointes pour la première fois au CES de Las Vegas, puis au Salon de l’Auto de Shanghai et au salon IAA Mobility de Munich. Cela a encore été le cas au CES de Las Vegas qui s’est déroulé début janvier 2024.

Prise de commandes élevée et sélective de 31 milliards d’euros, avec une rentabilité alignée sur les objectifs POWER25 et une réduction des coûts de pré-lancement

En 2023, FORVIA a enregistré des prises de commandes supérieures à 31 milliards d’euros, un niveau élevé reflétant la forte dynamique de toutes ses activités.

Les prises de commandes enregistrées en 2023 présentent une marge opérationnelle moyenne alignée sur les objectifs POWER25 du Groupe et généreront environ 300 millions d’euros d’économies par rapport à la première estimation des coûts de pré-lancement.





Accélération de la transformation des opérations du Groupe par le développement de solutions durables et innovantes

En 2023, FORVIA a amélioré ses notations Développement durable auprès de MSCI et a obtenu un « A » et, début 2024, a également obtenu avec CDP un « A ». Sustainalytics a également attribué au Groupe une note de 11,3 (catégorie « Risque faible »).

Concernant sa feuille de route vers la neutralité carbone, fin 2023, FORVIA est en avance d’un an sur les scopes 1 & 2, avec plus de 40 % de réduction de CO 2 déjà réalisée, objectif initialement visé pour fin 2024. FORVIA continue à s’engager sur la voie de la neutralité carbone pour les scopes 1 et 2 d’ici fin 2025 et prévoit de réduire les émissions de scope 3 de 45 % d’ici fin 2030, avant d’atteindre l’objectif de zéro émission nette sur tous les scopes d’ici fin 2045.

En novembre 2023, Materi’Act, la société de FORVIA dédiée au développement, à l’industrialisation et à la commercialisation de matériaux de pointe uniques à faible empreinte CO 2 , a inauguré son siège social et son centre de R&D à Villeurbanne (France).

Ce centre rassemble des ingénieurs, des chercheurs et des experts en mégadonnées, et a vocation à devenir un centre d’excellence de classe mondiale et l’un des premiers centres européens dans le domaine des matériaux à très faible empreinte CO 2 .

En janvier 2024, la présence de FORVIA au salon Consumer Electronics Show 2024 de Las Vegas a reflété l’innovation axée sur la mobilité durable.

Chacun des démonstrateurs de FORVIA à ce salon a été conçu pour le scope 3, afin de répondre à l’évolution technique et technologique de l’industrie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, FORVIA a reçu 4 « Accolades » au CES 2024 Innovation Awards dans la catégorie « Vehicle Tech & Advanced Mobility ».

Nouvelles avancées de la stratégie Hydrogène de FORVIA

En juillet 2023, Stellantis a acquis une participation égale à celle de FORVIA et Michelin dans Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission. L’entrée d’un important constructeur automobile, Stellantis, dans la joint-venture précédemment détenue (50/50) par FORVIA et Michelin permettra non seulement d’accroître les capacités de Symbio, mais aussi d’accélérer et de mondialiser la croissance de Symbio au bénéfice de ses clients.

Début octobre 2023, FORVIA a inauguré à Allenjoie (France) sa première usine de production de masse de réservoirs de stockage d’hydrogène destinés aux applications de mobilité en Europe. Ce nouveau site est dimensionné pour produire 100 000 réservoirs par an d’ici 2030 et réduira de cinq fois ses coûts de production entre 2023 et 2025. Les systèmes complets de stockage d’hydrogène produits à Allenjoie équipent déjà les flottes commerciales de Stellantis (Opel Vivaro-e, Citroën e-Jumpy, Peugeot e-Expert) et Hyvia (Renault Master Van H2 Tech).

Début décembre 2023, Symbio a inauguré à Saint-Fons (France) sa première gigafactory SymphonHy, le plus grand site intégré d’Europe produisant des piles à combustibles dont l’objectif est de produire 50 000 systèmes de piles à combustible d’ici 2026. Cette gigafactory s’inscrit dans le cadre d’HyMotive, un projet stratégique d’un milliard d’euros portant sur le développement de technologies de rupture, soutenu par l’Union européenne et le gouvernement français dans le cadre du programme PIIEC (Projet Important d’Intérêt Européen Commun).

Concernant les marchés importants de l’hydrogène, il convient de mentionner deux nouveaux contrats signés fin 2023 en Amérique du Nord, dont la production débutera en 2025 :

Un premier contrat signé avec un grand constructeur automobile pour fournir des systèmes de stockage d’hydrogène de type IV pour les camions commerciaux poids moyen ;

Un second contrat signé avec une grande entreprise de technologies énergétiques propres pour fournir des systèmes de stockage d’hydrogène de type IV pour les véhicules utilitaires lourds.

Fin effective du programme déficitaire Michigan JIT Seating en Amérique du Nord, redressement réussi de Clarion Electronics (au sein de l’activité Electronics) et amélioration significative de la rentabilité de l’activité Lighting

Comme déjà mentionné dans les communications précédentes, FORVIA a cessé, fin septembre 2023, ses opérations Michigan Seating JIT (Juste-A-Temps) pour la Jeep Grand Wagoneer (le reste de ce programme ayant été transféré à l’usine Seating de FORVIA à Monterrey, au Mexique). Les surcoûts générés par ce programme sur les neuf premiers mois de 2023 s’élèvent encore à 30 millions d’euros, en amélioration de 50 millions d’euros par rapport aux 80 millions d’euros de surcoûts générés en 2022. L’évolution du programme contribuera à améliorer encore la rentabilité des activités Seating du Groupe en Amérique du Nord en 2024.

En 2023, Clarion Electronics, l’ancienne activité Electronics de Faurecia avant l’acquisition de HELLA et désormais regroupée au sein de l’activité Electronics de FORVIA, a géré avec succès le redressement de ses opérations. Au premier semestre 2023, ces opérations, qui représentent environ 25 % de l’activité Electronics de FORVIA, ont enregistré une perte d’exploitation qui s’explique principalement par la forte hausse des coûts de transport pour maintenir l’approvisionnement en semi-conducteurs et par un mix géographique défavorable. Au second semestre 2023, grâce à l’amélioration progressive de la chaîne d’approvisionnement et à une forte croissance organique, Clarion Electronics est redevenu largement bénéficiaire, compensant largement la perte enregistrée au premier semestre.

En 2023, l’activité Lighting confirme son redressement de la marge opérationnelle à 5,1 % du chiffre d’affaires en 2023 (contre 3,5 % du chiffre d’affaires en 2022), en avance sur son objectif POWER25.





CHIFFRES CLÉS 2023

La production de véhicules légers a atteint 90 millions d’unités en 2023, en hausse de 9,7 % par rapport à 2022

La production automobile mondiale a été marquée par une forte dynamique en 2023 avec une production mondiale de 90,3 millions de véhicules légers, soit une croissance de 9,7 % par rapport à l’année précédente.

Le marché a bénéficié d’une demande mondiale robuste et de l’amélioration progressive de l’offre de semi-conducteurs.

Le niveau de 2023 a dépassé la production d’environ 89 millions de véhicules légers atteinte en 2019 (niveau avant Covid), mais avec un mix régional différent :

Europe hors Russie (45 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 12,7 % à 16,7 millions de véhicules légers, mais elle est inférieure d’environ 13 % au niveau de 2019 de 19,2 millions de véhicules légers.

(45 % des ventes du Groupe) : mais elle est de 19,2 millions de véhicules légers. Amérique du Nord (24 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 9,7 % à 15,7 millions de véhicules légers, mais elle est inférieure de 4 % au niveau de 2019 de 16,3 millions de véhicules légers.

(24 % des ventes du Groupe) : mais elle est inférieure de 4 % au niveau de 2019 de 16,3 millions de véhicules légers. Chine (21 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 10,0 % à 28,8 millions de véhicules légers et est supérieure de 18 % au niveau de 2019 de 24,4 millions de véhicules légers.

En 2023, la Chine a représenté 32 % de la production mondiale de véhicules légers (contre 27 % en 2019) et l’Europe 20 % (contre 24 % en 2019).

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel consolidés du Groupe en 2023

GROUPE (en M€) 2022* Effet Croissance Effet 2023 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 24 574 -1 272 3 431 515 27 248 +10,9 % % des ventes n-1 -5,2 % +14,0 % +2,1 % surperformance (bps) +430 pb Résultat opérationnel 1 061 1,439 +35,6 % 4,3 % 5,3 % +100 pb * 2022 retraitée de SAS, présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022; HELLA consolidée à partir du 1er février 2022

Chiffre d’affaires consolidé de 2023 de 27,248 milliards d’euros : +10,9 % en données publiées et +14,0 % sur une base organique, soit une surperformance de 430 points de base

Croissance organique de 3,431 milliards d’euros, soit +14,0 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, représentant une forte surperformance de 430 points de base par rapport à la production automobile mondiale en hausse de 9,7 % sur la période.

Sur les 430 points de base, 250 ont été générés par les volumes, 80 par la répercussion de l’inflation et 100 par un mix régional favorable.

La fin de la partie JIT du programme Michigan à la fin du troisième trimestre 2023 a représenté une perte de ventes d’environ 55 millions d’euros au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022 et la grève de l’UAW aux États-Unis a représenté une perte de ventes d’environ 90 millions d’euros, principalement au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022.

L’effet de périmètre favorable de 515 millions d’euros soit +2,1 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, a correspondu à l’effet combiné des facteurs suivants : Un mois supplémentaire d’intégration de HELLA (intégration démarrée le 1 er février 2022) pour 617 millions d’euros ; Un trimestre de déconsolidation de l’activité CVI cédée à Cummins (fin de consolidation à compter du 30 septembre 2023) pour 102 millions d’euros.

L’effet de change négatif de 1 272 millions d’euros, soit -5,2 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, s’explique principalement par la dépréciation du dollar américain, du yuan chinois, de la livre turque et du peso argentin par rapport à l’euro.

Toutes les activités ont enregistré une croissance organique à deux chiffres.

Résultat opérationnel consolidé en 2023 de 1 439 milliards d’euros, en hausse de 100 points de base à 5,3 % du chiffre d’affaires

La progression nette d’une année sur l’autre s’explique principalement par les effets positifs suivants :

L’effet volume/mix pour un impact positif estimé d’environ 388 millions d’euros ; Une accélération des synergies de coûts liées à l’intégration de HELLA pour un impact positif sur un an de 139 millions d’euros (190 millions d’euros de synergies nettes cumulées fin 2023 contre 51 millions d’euros fin 2022) ; Une réduction séquentielle des surcoûts du programme Seating au Michigan, conduisant à un impact net positif de 50 millions d’euros (30 millions d’euros de surcoûts sur les neuf premiers mois de 2023 contre 80 millions d’euros en 2022) ; Une contribution positive d’un mois supplémentaire de consolidation de HELLA pour 38 millions d’euros.



et les effets négatifs suivants :

Un effet de change négatif de 138 millions d’euros ; Un impact net du coût de l’inflation estimé à 75 millions d’euros ; L’impact de la grève de l’UAW aux États-Unis (principalement au quatrième trimestre 2023) de 18 millions d’euros.



VENTES ET RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ EN 2023

SEATING (31 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2023) : amélioration des performances, mais marge inférieure au potentiel

SEATING (en M€) 2022 Effet Croissance 2023 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 7 704 -404 1 251 8 551 +11,0 % % des ventes n-1 -5,2% +16,2 % surperformance (bps) +650 pb Résultat opérationnel 197 315 +59,7 % 2,6 % 3,7 % +110 pb

Ventes

Forte surperformance de la croissance organique de 650 points de base, portée par : Une forte croissance organique du chiffre d’affaires de +30 % en Chine stimulée par une activité soutenue avec BYD, Li Auto, un grand constructeur américain de véhicules électriques et BMW ; Une solide croissance organique des ventes d’environ +14 % en Europe, en grande partie attribuable aux principaux constructeurs allemands.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle de 3,7 %, en hausse de 110 points de base par rapport à 2022, est principalement portée par le redressement des activités de Seating en Amérique du Nord et l’effet de mix régional positif lié à la forte croissance des ventes en Chine Cette hausse intègre l’impact positif sur un an de la réduction de 50 millions d’euros des surcoûts liés au programme Michigan (30 millions d’euros de surcoûts sur les neuf premiers mois de 2023 contre 80 millions d’euros en 2022). Pour rappel, après avoir trouvé un accord avec l’équipementier associé à ce programme, FORVIA est sortie de la partie JIT de ce programme, déficitaire, à la fin du troisième trimestre de 2023. Un impact positif sur le mix régional est également observé, l’activité en Chine ayant fortement progressé et ayant contribué à la hausse de la marge opérationnelle. À l’inverse, la marge opérationnelle a été pénalisée par les difficultés liées à l’inflation dans les opérations JIT et aux surcapacités structurelles en Europe.

INTERIORS (18 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2023) : une rentabilité pénalisée par les opérations européennes

INTERIORS (en M€) 2022* Effet Croissance 2023 Variation devises organique Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 4 645 -258 536 4 923 +6,0 % % des ventes n-1 -5,6% +11,5 % surperformance (bps) +180 pb Résultat opérationnel 191 201 5,0 % 4,1 % 4,1 % stable * 2022 retraitée de SAS, présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022

Ventes

La solide surperformance de la croissance organique de 180 points de base s’explique principalement par : Une croissance organique des ventes en Europe de +22 %, principalement Ford, JLR et RNM ; Une croissance organique des ventes en Chine de +20 %, principalement Chang’an et Li Auto.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 4,1 %, stable par rapport à 2022. Cette marge est le résultat net de : La contribution positive de l’évolution du rapport volume/mix ; Les effets négatifs (i) de l’impact dilutif de la répercussion de l’inflation et des devises, (ii) du nombre élevé de mises en production simultanées et de surcapacités structurelles en Europe, et (iii) des investissements dans Materi’Act, la nouvelle division de fabrication de matériaux durables.



CLEAN MOBILITY (18 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2023) : des résultats solides et des investissements dans les solutions zéro émission

CLEAN MOBILITY (en M€) 2022 Effet Croissance Effet 2023 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 4 736 -342 540 -102 4 832 +2,0 % % des ventes n-1 -7,2 % +11,4 % -2,1 % surperformance (bps) +170 pb Résultat opérationnel 336 384 +14,1 % 7,1 % 7,9 % +80 pb

Ventes

La surperformance de la croissance organique de 170 points de base est portée par : Une croissance organique à deux chiffres des ventes dans les trois principales régions : EMEA, Amériques et Asie ; Une forte croissance organique des ventes avec VW, Stellantis et Ford.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 7,9 %, en hausse de 80 points de base par rapport à 2022. Cette amélioration est le résultat net de : La contribution positive de l’évolution du volume/mix ; La contribution négative du développement des ventes à zéro émission, qui ne sont pas encore rentables, et de l’impact dilutif de la répercussion de l’inflation. Hors opérations zéro émission, la marge opérationnelle s’établit à 9,0 % en 2023 contre 7,8 % en 2022.



ELECTRONICS (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : solide surperformance et hausse des marges

ELECTRONICS (en M€) 2022 Effet Croissance Effet 2023 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 3 522 -154 523 247 4 138 +17,5 % % des ventes n-1 -4,4% +14,8 % +7,0 % surperformance (bps) +510 pb Résultat opérationnel 141 219 +55,8 % 4,0 % 5,3 % +130 pb

Ventes

Forte surperformance de la croissance organique de 510 points de base L’activité Electronics du Groupe enregistre une croissance organique à deux chiffres. HELLA Electronics (environ trois quarts du total de l’activité Electronics de FORVIA) a bénéficié d’une forte demande en produits destinés à la conduite automatisée et à la gestion de l’énergie, tels que les systèmes de gestion des batteries haute tension, les convertisseurs de tension, les capteurs radar et l’électronique de carrosserie.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle de 5,3 %, en hausse de 150 points de base par rapport à 2022, s’explique par la combinaison des facteurs suivants : Une amélioration de la marge opérationnelle pour HELLA Electronics reflétant l’effet net de (i) la maîtrise des coûts ainsi que l’amélioration de la récupération des coûts de l’inflation et (ii) l’augmentation des dépenses de R&D pour développer le carnet de commandes et préparer les projets en cours ; Le redressement des opérations de Clarion Electronics qui étaient déficitaires en 2022 et ont renoué avec les bénéfices en 2023 (avec un premier semestre 2023 toujours déficitaire et un second semestre 2023 nettement bénéficiaire).



LIGHTING (14 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2023) :

en avance sur l’ambition POWER25

LIGHTING (en M€) 2022 Effet Croissance Effet 2023 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 3 074 -78 468 281 3 746 +21,9 % % des ventes n-1 -2,5 % +15,2 % +9,2 % surperformance (bps) +550 pb Résultat opérationnel 107 193 +80,9 % 3,5 % 5,1 % +160 pb

Ventes

Forte surperformance de la croissance organique de 550 points de base La croissance organique des ventes reflète la position de leader du marché et le mix client favorable, avec une forte demande des fabricants de véhicules électriques pour des solutions d’éclairage sophistiquées.



Résultat opérationnel

La forte amélioration de la marge opérationnelle à 5,1 %, en hausse de 160 points de base par rapport à 2022 confirme le redressement en cours et s’explique par : Le levier opérationnel positif porté par le fort développement commercial ; Les synergies.



LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2023) : des activités fortes et une rentabilité élevée

LIFECYCLE SOLUTIONS (en M€) 2022 Effet Croissance Effet 2023 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale (en 000 d'unités) 82 344 90 321 +9,7 % Ventes 893 -37 114 88 1 058 +18,5 % % des ventes n-1 -4,2 % +12,8 % +10,0 % surperformance (bps) +310 pb Résultat opérationnel 89 128 +44,2 % 9,9% 12,1% +220 pb

Ventes

La forte surperformance de la croissance organique de 310 points de base est portée par : Une forte croissance de l’activité des pièces de rechange sur différents marchés à travers le monde ; La poursuite de la montée en puissance du nouveau produit d’atelier (pour la détection des particules de suie dans les gaz d’échappement des véhicules diesel) ; Le succès de l’activité des véhicules utilitaires marquée par une activité solide avec des fabricants de machines agricoles et de construction, ainsi que de camions et d’autobus.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle de 12,1 %, en hausse de 220 points de base sur un an, s’explique par : Une hausse de la marge bénéficiaire brute, résultant d’une hausse des volumes et d’effets de mix positifs ; Une bonne performance opérationnelle globale, avec de nouvelles économies de coûts.







VENTES ET RENTABILITÉ PAR RÉGION EN 2023

EMEA Amériques Asie TOTAL % des ventes consolidées H1 2023 46% 27% 27% 100% Prod. auto. régionale vs n-1 +11,5 % +8,6 % +9,4 % +9,7 % Ventes 2022* (M€) 11 050 6 823 6 701 24 574 Effet devises -2,5 % -6,3 % -8,5 % -5,2 % Croissance organique +14,0% +10,9 % +17,0 % +14,0 % Surperformance +250 pb +230 pb +760 pb +430 pb Effet périmètre +3,0 % +1,0 % +1,8 % +2,1 % Ventes 2023 (M€) 12 651 7 207 7 390 27 248 Croissance publiée +14,5 % +5,6 % +10,3 % +10,9 % Rés. opérationnel 2022* (M€) 175 176 710 1 061 % des ventes 1,6 % 2,6 % 10,6 % 4,3 % Rés. opérationnel 2023 (M€) 316 308 815 1 439 % des ventes 2,5 % 4,3 % 11,0 % 5,3 % Varitation +90 pb +170 pb +40 pb +100 pb * 2022 retraitée de SAS, présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022; HELLA consolidée à partir du 1er février 2022

Ventes

Croissance organique à deux chiffres des ventes dans les trois principales régions avec la plus forte surperformance en Asie La région EMEA a enregistré une croissance organique de +14,0 %, portée par la bonne performance des activités Seating et Interiors ; La région Amériques a enregistré une croissance organique de +10,9 %, portée par une solide performance des activités Electronics et Lighting ; les ventes au quatrième trimestre 2023 ont été affectées par la fin de la partie JIT du programme Michigan pour environ 55 millions d’euros et la grève de l’UAW pour environ 90 millions d’euros ; La région Asie a enregistré une croissance organique de +17,0 %, soit une surperformance de 760 points de base, soutenue par les activités Seating et Electronics.

En Chine, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,850 milliards d’euros en 2023 et affiche une croissance organique de 17,7 %, à laquelle ont contribué les constructeurs chinois et internationaux Les ventes avec les constructeurs chinois ont représenté 45 % des ventes totales en Chine et ont été principalement dopées par une forte croissance avec BYD et avec Li Auto ; Les ventes réalisées avec des constructeurs internationaux ont représenté les 55 % restants des ventes totales en Chine et ont été principalement dopées par un constructeur américain de véhicules électriques, ainsi que par des constructeurs allemands (VW, Daimler et BMW) et GM.



Résultat opérationnel

Amélioration de la marge opérationnelle dans toutes les régions : Malgré l’impact dilutif de l’inflation, la marge opérationnelle dans la région EMEA a commencé à se redresser, passant de 1,6 % en 2022 à 2,5 % en 2023, mais elle reste loin du niveau cible pour la région. Le rythme de hausse des marges a été favorisé par l’amélioration des performances dans les activités Electronics et Lighting, mais a été pénalisé par les activités Seating et Interiors. La marge opérationnelle de la région Amériques a également augmenté, passant de 2,6 % en 2022 à 4,3 % en 2023, principalement grâce à l’amélioration de la rentabilité des opérations américaines, à la réduction des surcoûts liés au programme JIT Seating dans le Michigan e, malgré les obstacles liés à l’inflation et à la grève de l’UAW. La marge opérationnelle en Asie s’est améliorée, passant de 10,6 % en 2022 à 11,0 % en 2023, démontrant ainsi la solidité de la marge opérationnelle à deux chiffres en Chine.



En ce qui concerne les futurs développements commerciaux de FORVIA avec les équipementiers chinois en Chine et hors de Chine :

En 2023, FORVIA et BYD ont annoncé le renforcement de leur partenariat avec la construction d’une nouvelle usine d’assemblage de sièges en Thaïlande. FORVIA et BYD lanceront la construction d’une nouvelle usine de pointe pour l’assemblage de sièges dans la province de Rayong en Thaïlande qui produira des ensembles de sièges complets. Cela va renforcer le partenariat développé avec BYD, déjà actif avec les sept usines de pointe établies en Chine, dont quatre au cours des 18 derniers mois.

Toujours en 2023, FORVIA et CHERY ont décidé d’unir leurs forces pour le développement d’un cockpit intelligent FORVIA et CHERY vont conjointement développer un logiciel de poste de conduite intelligent et une plateforme matérielle intégrant les produits et technologies de FORVIA à mettre en place sur les véhicules CHERY et vont ainsi créer une toute nouvelle expérience utilisateur systématique, intégrative et intelligente à bord et à l’extérieur du véhicule Les deux entreprises vont fixer des objectifs « dual-carbon » et ESG, en favorisant conjointement le développement vert et durable







COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2023

en millions d'euros 2022* 2023 Variation Ventes 24 574 27 248 +10,9 % A périmètre et taux de change constants +14,0 % Résultat opérationnel 1 061 1 439 +35,7 % Amort. des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un

regroupement d’entreprises -190 -193 Résultat opérationnel

(après amort. des actifs incorporels acquis) 871 1,246 +43,1 % Restructurations -349 -171 Autres produits et charges opérationnels non courants -93 -11 Charge d’intérêts et autres charges et produits financiers -495 -459 Résultat avant impôt des sociétés intégrées -67 606 Impôts sur les bénéfices -177 -23 Résultat net des sociétés intégrées -244 373 Part de résultat net des sociétés liées 11 -2 Résultat net des activités poursuivies -233 371 Résultat net des activités non poursuivies -18 -5 Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires -250 366 Intérêts minoritaires -131 -143 Résultat net consolidé, part du Groupe -382 222 * 2022 retraitée de SAS, présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022; HELLA consolidée à partir du 1er février 2022

Comme détaillé ci-dessus par activité et par région, le résultat opérationnel (avant amortissement des actifs incorporels acquis) progresse de 35,7 %, passant de 1,601 milliard d’euros en 2022 à 1,439 milliard d’euros en 2023, soit une amélioration de 100 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de 4,3 % en 2022 à 5,3 % en 2023.

Amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre des regroupements d’entreprises : charge nette de 193 millions d’euros contre une charge nette de 190 millions d’euros en 2022, couvrant le mois supplémentaire de consolidation de HELLA qui a débuté en février 2022.

charge nette de 193 millions d’euros contre une charge nette de 190 millions d’euros en 2022, couvrant le mois supplémentaire de consolidation de HELLA qui a débuté en février 2022. Frais de restructuration : charge nette de 171 millions d’euros contre une charge nette de 349 millions d’euros en 2022, qui comprenait 144 millions d’euros de dépréciations d’actifs, dont 104 millions d’euros concernant la Russie.

charge nette de 171 millions d’euros contre une charge nette de 349 millions d’euros en 2022, qui comprenait 144 millions d’euros de dépréciations d’actifs, dont 104 millions d’euros concernant la Russie. Autres produits et charges opérationnels non courants : résultat net de 11 millions d’euros contre une charge nette de 93 millions d’euros en 2022, qui comprend (i) les coûts non courants liés à l’acquisition de HELLA pour 43 millions d’euros et (ii) les autres coûts non courants liés aux opérations en Russie pour 27 millions d’euros.

résultat net de 11 millions d’euros contre une charge nette de 93 millions d’euros en 2022, qui comprend (i) les coûts non courants liés à l’acquisition de HELLA pour 43 millions d’euros et (ii) les autres coûts non courants liés aux opérations en Russie pour 27 millions d’euros. Résultat financier net : charge nette de 459 millions d’euros contre une charge nette de 495 millions d’euros en 2022 comprenant : Des coûts financiers de 586 millions d’euros en 2023 (contre 377 millions d’euros en 2022) s’expliquant principalement par le bouclage du refinancement de l’acquisition de HELLA et par la hausse des taux en 2023 ; L’impact de l’hyperinflation qui représente une charge de 32 millions d’euros en 2023 (contre une charge de 30 millions d’euros en 2023) ; L’impact des devises qui représente une charge de 44 millions d’euros (contre une charge de 34 millions d’euros en 2022). Les autres lignes représentent un résultat net de 203 millions d’euros en 2023, dont un profit de 158 millions d’euros tiré des cessions (contre une charge nette de 54 millions d’euros en 2022 qui incluait une charge de 34 millions d’euros au titre des coûts liés à l’acquisition de HELLA).

charge nette de 459 millions d’euros contre une charge nette de 495 millions d’euros en 2022 comprenant :



Le résultat avant impôt des sociétés intégrées se traduit par un bénéfice de 606 millions d’euros contre une perte de 67 millions d’euros en 2022.

Après une charge nette de 232 millions d’euros liée à l’impôt sur le revenu (contre une charge nette de 177 millions d’euros en 2022), le résultat net des sociétés intégrées se traduit par un bénéfice de 373 millions d’euros contre une perte de 244 millions d’euros en 2022.

Après déduction de :

La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence : perte de 2 millions d’euros en 2023 contre un profit de 11 millions d’euros en 2022 ;

L’impact des activités abandonnées : perte de 5 millions d’euros en 2023 contre une perte de 18 millions d’euros en 2022 ;

Une déduction des intérêts minoritaires : 143 millions d’euros en 2023 contre 131 millions d’euros en 2022.

Le résultat net consolidé, part du Groupe, est redevenu bénéficiaire à 222 millions d’euros en 2023 contre une perte de 382 millions d’euros en 2022.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 2023

en M€ 2022* 2023 Variation Résultat opérationnel 1,061 1,439 +35,7% Amort. et provisions pour dépréciations, dont: 1,847 1,889 - Amortissement des immos en R&D 685 712 - Autres amortissements et dépréciations 1,162 1,177 EBITDA ajusté 2,907 3,328 +14,5% % des ventes 11.8% 12.2% +40 pb Dépenses d'investissement (capex) -1,137 -1,137 R&D capitalisée -954 -1,046 Variation du BFR (excl. affacturage) 405 659 Variation de l'affacturage 183 111 Restructurations -182 -170 Frais financiers -362 -529 Impôts -362 -515 Autres (opérationnels) -15 -51 Cash flow net 483 649 +34.3% % of sales 2.0% 2.4% +40 pb Dividendes payés y compris minoritaires -55 -133 Investissements financiers net & autres** -4,511 567 Impact IFRS 16 -310 -131 Variation de l'endettement net -4,392 952 Dette nette en début de période -3,467 -7,939 Impact du retraitement IFRS 5 sur la dette au 31/12/2022 -80 0 Dette nette publiée en fin de période -7,939 -6,987 Ratio Dette nette / EBITDA ajusté 2,7x 2,1x * 2022 retraitée de SAS, présentée comme une Activité abandonnée ou en cours de cession au 1er janvier 2022; HELLA consolidée à partir du 1er février 2022

** Inclut l’impact des Opérations non poursuivies, à savoir -13 millions au titre de 2022 et -108 millions au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juillet 2023, date de la cession effective de SAS

L’EBITDA ajusté progresse de 14,5 % à 3,328 milliards d’euros, soit 12,2 % du chiffre d’affaires (contre 2,907 milliards d’euros et 11,8 % du chiffre d’affaires en 2022).

Les dépenses d’investissement (capex) ont été stables en valeur à 1,137 milliard d’euros, mais diminuent en pourcentage du chiffre d’affaires de 4,6 % en 2022 à 4,2 % du chiffre d’affaires en 2023.

La R&D capitalisée progresse en valeur à 1,046 milliard d’euros (contre 954 millions d’euros en 2022), mais diminue légèrement en pourcentage du chiffre d’affaires de 3.9 % à 3,8 %.

(contre 954 millions d’euros en 2022), La variation du fonds de roulement se traduit par une entrée de 659 millions d’euros (contre une entrée de 405 millions d’euros en 2022), grâce au déploiement efficace du programme Manage by Cash, incluant une gestion stricte des stocks, le bon niveau de collecte auprès des clients et des synergies sur les délais de paiement.

(contre une entrée de 405 millions d’euros en 2022), grâce au déploiement efficace du programme Manage by Cash, incluant une gestion stricte des stocks, le bon niveau de collecte auprès des clients et des synergies sur les délais de paiement. La variation de l’affacturage se traduit par une entrée de 111 millions d’euros (contre une entrée de 183 millions d’euros en 2022 qui reflétait l’extension du programme d’affacturage à HELLA) : cette entrée reflète principalement la redistribution de l’encours d’affacturage SAS au reste du Groupe ; en fin d’année 2023, l’affacturage total s’élève à 1,292 milliard d’euros, en accord avec l’engagement de limiter le recours à l’affacturage autour de 1,3 milliard d’euros.

(contre une entrée de 183 millions d’euros en 2022 qui reflétait l’extension du programme d’affacturage à HELLA) : cette entrée reflète principalement la redistribution de l’encours d’affacturage SAS au reste du Groupe ; en fin d’année 2023, l’affacturage total s’élève à 1,292 milliard d’euros, en accord avec l’engagement de limiter le recours à l’affacturage autour de 1,3 milliard d’euros. Les paiements de restructuration s’élèvent à 170 millions d’euros (contre 182 millions d’euros en 2022) ; les paiements de charges financières s’élèvent à 529 millions d’euros (contre 362 millions d’euros en 2022), reflétant principalement l’augmentation de la dette nette liée à l’acquisition de HELLA ; et les paiements sur les taxes s’élèvent à 515 millions d’euros (contre 362 millions d’euros en 2022) intégrant une retenue à la source de 69 millions d’euros liée aux dividendes exceptionnels reçus de HELLA au titre de la cession de sa participation dans HBPO qui est censée être récupérée en 2024.

Le cash-flow net progresse de 34,3 % à 649 millions d’euros, soit 2,4 % des ventes (contre 483 millions d’euros et 2,0% des ventes en 2022).

Les dividendes versés y compris aux actionnaires minoritaires s’élèvent à 133 millions d’euros (contre 55 millions d’euros en 2022) et comprennent les dividendes exceptionnels versés aux actionnaires minoritaires de HELLA.

Les investissements financiers nets et divers représentent une entrée de 567 millions d’euros, comprenant : Plus de 700 millions d’euros de produits de cession au titre du bouclage du premier programme de cessions d’actifs ; Une sortie de trésorerie de 108 millions d’euros correspondant à la fin du programme de factoring de SAS ; Un montant limité de petites acquisitions.

L’impact négatif de la norme IFRS16 représente 131 millions d’euros (contre 310 millions d’euros en 2022), en diminution sur un an du fait du nombre réduit de nouveaux projets d’envergure et des cessions (notamment SAS).

En conséquence, la dette financière nette fin 2023 s’établit à 6,987 milliards d’euros contre 7,939 milliards d’euros fin 2022, soit une diminution de près d’un milliard d’euros.

Le ratio dette nette/EBITDA ajusté fin 2023 s’établit à 2,1x, en forte baisse par rapport au 2,7x il y a un an, et en recul de 100 points de base au ratio de 3,1x enregistré il y a 18 mois, au 30 juin 2022, juste après l’impact de l’acquisition de HELLA.

La réduction de la dette financière nette et l’amélioration du ratio dette nette/EBITDA ajusté montrent que FORVIA est fidèle à son engagement de rapidement désendetter la société après l’acquisition de HELLA.





TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 6,2 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe s’élève à 6,2 milliards d’euros, dont 4,3 milliards d’euros de trésorerie disponible, 1,5 milliard d’euros sur la ligne de crédit senior de FORVIA totalement inutilisée et 450 millions d’euros sur la ligne de crédit senior de HELLA totalement inutilisée.

Les mesures proactives de gestion de la dette de FORVIA en 2023 ont inclus :

L’extension de l’échéance de clôture à la totalité du crédit senior de 1,5 milliard d’euros d’un an jusqu’en mai 2027 (avec options jusqu’en mai 2028) ;

Le refinancement de la ligne de 500 millions d’euros arrivant désormais à échéance en juin 2026 (avec deux extensions possibles d’un an chacune) ;

Le refinancement d’un prêt à terme de 150 millions d’euros jusqu’en juin 2025 ;

Le rachat de 150 millions d’euros sur des obligations SLB de 950 millions d’euros à échéance 2026 à 7,25 % ;

L’émission d’obligations Samurai pour 19,2 millions de yens (environ 120 millions d’euros), réparties en trois tranches (2,25 ans, 3,25 ans et 5 ans).

Entre août et novembre 2023, les trois agences de notation ont toutes relevé leur perspective de négative à stable.

LANCEMENT DE « EU-FORWARD », UN PROJET SUR CINQ ANS VISANT À RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ ET L’AGILITÉ DES ACTIVITÉS DU GROUPE EN EUROPE

Alors que le marché automobile européen n’offre pas de dynamique de volume dans les années à venir et reste nettement inférieur à son niveau de 2019, il représente toujours le marché le plus important pour le Groupe, la région EMEA représentant 46 % des ventes en 2023, mais seulement 22 % du résultat opérationnel.

Entre 2019 et 2023 :

La production européenne a baissé de 16 % passant de 21,2 millions de véhicules légers (19,2 millions hors Russie) à 17,9 millions de véhicules légers (16,7 millions hors Russie) tandis que la production en Asie a augmenté de 12 % passant de 46,2 millions de véhicules légers (dont 24,4 millions en Chine) à 51,6 millions de véhicules légers (dont 28,8 millions en Chine) ;

En conséquence, la part de l’Europe dans la production automobile mondiale est passée de 24 % à 20 % et la part de l’Asie a gagné 5 points de pourcentage, passant de 52 % en 2019 à 57 % en 2023 (y compris la Chine, dont la part a également gagné 5 points de pourcentage, passant de 27 % à 32 %).

En outre, les dernières prévisions tablent sur une croissance quasi nulle de la production automobile européenne entre 2023 et 2030, tandis qu’elles anticipent une croissance de la production dans le reste du monde d’environ 9 % au cours de la même période.

Toujours sur la période 2019-2023 :

La part de la région EMEA dans les ventes de FORVIA a baissé de 50 % en 2019 (avant l’acquisition de HELLA) à 46 % en 2023 ;

La marge opérationnelle des opérations de FORVIA a baissé de 6,6 % (avant l’acquisition de HELLA et dans un environnement pré-Covid/non inflationniste) à 2,5 % en 2023 (après l’acquisition de HELLA et dans un environnement post-Covid/inflationniste).

Face à cette évolution, FORVIA doit prendre les mesures appropriées pour renforcer la compétitivité et l’agilité de ses opérations européennes (y compris la prise en compte de surcapacités structurelles) et atteindre une rentabilité nettement supérieure. Ces mesures permettraient de rééquilibrer la contribution des différentes régions au résultat opérationnel du Groupe, réduisant ainsi la dépendance du Groupe à la Chine, tout en poursuivant sa croissance dans cette région.

FORVIA annonce aujourd’hui son intention de lancer un projet baptisé « EU-FORWARD » duquel le bureau du Comité européen de FORVIA est informé aujourd’hui.

Ce projet poursuit plusieurs objectifs :

Adapter les activités du Groupe à l’environnement en constante évolution, y compris le calendrier d’interdiction des moteurs à combustion interne en Europe qui oblige l’ensemble de l’industrie à adapter sa structure et ses coûts à l’évolution de la réglementation ;

Se préparer à une évolution de l’environnement-clients, avec l’arrivée de nouveaux venus en provenance d’Asie ;

Améliorer la rentabilité de FORVIA dans la région, rééquilibrant ainsi le mix régional de FORVIA en termes de contribution à la performance du Groupe.

Le projet devrait être déployé dans l’ensemble des opérations européennes du Groupe et s’étaler sur cinq ans, de 2024 à 2028.

Pendant cette période, le Groupe envisage de concentrer ses efforts sur l’adaptation du dispositif régional de la production et de la R&D au nouvel environnement européen, en bénéficiant de l’adoption de l’IA générative et en tenant compte des surcapacités structurelles.

Ce projet pourrait impacter jusqu’à 10 000 emplois sur la période de cinq ans (en comparaison d’environ 75 500 fin 2023) et devrait nécessiter une augmentation des coûts de restructuration :

Du point de vue du compte de résultat , les charges de restructuration dédiées à l’Europe sur la période 2024-2028 devraient être relevées d’environ 50 % à environ 1 milliard d’euros, répartie à parts quasiment égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028 ;

, les charges de restructuration dédiées à l’Europe sur la période 2024-2028 devraient être relevées d’environ 50 % à environ 1 milliard d’euros, répartie à parts quasiment égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028 ; Du point de vue de la trésorerie , les dépenses de restructuration dédiées à l’Europe sur la période 2024-2028 devraient être relevées d’environ 50 % à environ 800 millions d’euros, également réparties à parts quasiment égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028.

Les économies attendues devraient atteindre environ 500 millions d’euros en base annuelle en 2028.

Au niveau du Groupe :

Le total des charges de restructuration impactant le compte de résultat devrait représenter près de 1,2 milliard d’euros également, réparties à parts quasiment égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028 ;

Le total des dépenses de restructuration impactant la trésorerie du Groupe devrait s’élever à près de 1 milliard d’euros, également réparties à parts quasiment égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028.

Afin de minimiser autant que possible l’impact sur l’emploi à l’horizon 2028, FORVIA a décidé, en plus de l’attrition naturelle, de réduire immédiatement et drastiquement le recrutement en Europe, d’adapter le niveau d’emploi non permanent et de réduire fortement le recours à des ressources R&D externes.

Grâce à la mise en œuvre de ce projet, FORVIA améliorerait considérablement la compétitivité durable de ses opérations dans la région EMEA et viserait d’ici 2028 :

D’atteindre une rentabilité fortement améliorée, dépassant 7 % du chiffre d’affaires en Europe (contre 2,5 % du chiffre d’affaires en 2023) ;

De rééquilibrer le mix régional du Groupe, la région EMEA représentant environ 40 % des ventes en 2028 (contre 46 % en 2023) et environ 35 % du résultat opérationnel (contre 22 % en 2023).

Cet objectif sera soutenu par le déploiement d’une initiative mondiale baptisée « IA/GenAI TRANSFORMATION » visant à optimiser les investissements et les coûts de R&D ainsi que le management des programmes, tout en maintenant un niveau élevé de technologie et d’innovation

En s’appuyant sur l’énorme potentiel qu’offrent l’IA et l’IA générative, FORVIA va accélérer l’innovation à moindre coût et augmenter son efficacité.

Les actions consisteront à :

Constituer des équipes IA dédiées dans chaque activité et mettre en place une plateforme centrale au niveau du Groupe ;

Garantir une gestion des données et un environnement informatique de premier ordre pour permettre le déploiement de solutions IA.

Plus de 250 cas d’utilisation de l’IA les plus prometteurs seront priorisés et déployés dans l’ensemble du Groupe, non seulement pour la R&D, mais aussi pour les fonctions liées aux opérations et aux fonctions support, et les cas d’utilisation à fort bénéfice seront pilotés à grande échelle (plus de 20 preuves de concepts déjà appliquées aujourd’hui au sein de FORVIA).

L’ambition de ce projet est d’atteindre jusqu’à 50 % de gains d’efficacité en R&D et équipes centrales.

DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,50 EUR PAR ACTION

Lors de sa dernière réunion du 16 février 2024, le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à Nanterre (France) le 30 mai 2024 le versement d’un dividende de 0,50 euro par action à payer en numéraire.

Ce dividende :

Est conforme à l’engagement du plan POWER25 visant à rétablir le dividende à partir de 2024, le désendettement s’étant fortement accéléré en 2023 ;

Témoigne de la confiance du Groupe dans sa capacité à générer une croissance durable de ses bénéfices et à accroître ses flux de trésorerie au cours des prochaines années.

Le montant proposé, inférieur à la politique de dividende établie, concilie la volonté du Groupe de récompenser ses actionnaires, après deux ans de suspension du paiement des dividendes, avec celle de poursuivre un désendettement accéléré et de financer des projets de transformation visant à renforcer encore la compétitivité du Groupe.

GUIDANCE 2024

Cette guidance est basée sur :

Une production automobile mondiale globalement stable en 2024 par rapport à 2023, en accord avec les dernières prévisions de S&P de février 2024 qui estiment à 90,0 millions le nombre de véhicules légers produits en 2024 contre 90,3 millions en 2023 (-0,4 %) ;

Un taux de change moyen annuel de 1,10 pour EUR/USD et de 7,50 pour EUR/CNY ;

et suppose qu’aucune perturbation majeure n’affecte significativement la production ou les ventes au détail dans toute région de production automobile au cours de l’année.

Elle tient compte des facteurs suivants :

Un effet de périmètre négatif limité sur le chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros en tant qu’effet net de la cession de l’activité CVI à Cummins (déconsolidée à partir du quatrième trimestre 2023) pour (300) millions d’euros, ce qui sera largement compensé par la consolidation à compter du 1 er janvier 2024 de la coentreprise de HELLA dans l’activité Lighting en Chine pour environ 250 millions d’euros ;

janvier 2024 de la coentreprise de HELLA dans l’activité Lighting en Chine pour environ 250 millions d’euros ; L’impact de la première étape, déjà annoncée, du programme de cession de 1 milliard d’euros en cours, à savoir la cession par HELLA de sa participation de 50 % dans BHTC qui devrait apporter des produits de trésorerie estimés à environ 200 millions d’euros.

La guidance de 2024 est en bonne voie vers la réalisation de l’ambition POWER25 :

Chiffre d’affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros

Marge opérationnelle comprise entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net ≥ 2023 en valeur

Ratio dette nette/EBITDA ajusté ≤ 1,9x au 31 décembre 2024

DANS LA TRAJECTOIRE DE L’AMBITION POWER25

Le Groupe réitère également ses objectifs pour l’exercice 2025, tels que présentés lors de la Journée Investisseurs de novembre 2022 :

Chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros

Marge opérationnelle > 7 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net correspondant à 4 % du chiffre d'affaires

Ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,5 x au 31 décembre 2025

Ces objectifs étaient basés sur des taux de change moyens pour 2025 de 1,05 pour l’EUR/USD et de 7,00 pour l’EUR/CNY et supposaient qu’aucune perturbation majeure n’affecte significativement la production ou les ventes au détail dans une grande région automobile sur la période.

Ces objectifs ne tenaient évidemment pas compte de l’impact du deuxième programme de cession d’un milliard d’euros annoncé en octobre 2023.

CALENDRIER FINANCIER

21 mars 2024 Journée du développement durable à Paris

Journée du développement durable à Paris 18 avril 2024 Ventes du premier trimestre 2024 (avant Bourse)

Ventes du premier trimestre 2024 (avant Bourse) 30 mai 2024 Assemblée générale des actionnaires à Nanterre

Assemblée générale des actionnaires à Nanterre 24 juillet 2024 Résultats du premier semestre 2024 (avant Bourse)

Résultats du premier semestre 2024 (avant Bourse) 21 octobre 2024 Ventes du troisième trimestre 2024 (avant Bourse)

Le rapport financier de FORVIA sera disponible à 9h30 aujourd’hui (CET) et la présentation financière à 10h15 (heure de Paris) sur le site de FORVIA : www.forvia.com

Une réunion physique, retransmise par webcast, se tiendra aujourd’hui à 10h30 (CET) au siège de FORVIA à Nanterre (France).

Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, vous pouvez utiliser le lien suivant : https://www.sideup.fr/webcast-forvia-2023-fy-results/signin/en

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France +33 (0)1 70 37 97 29

Royaume-Uni +44 203 481 5240

États-Unis +1 301 715 8592

Code de confirmation : 82117057174#

PRESSE ANALYSTES/INVESTISSEURS



Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0)6 21 69 23 53

christophe.malbranque@forvia.com



Marc MAILLET

Directeur des Relations Investisseurs +33 (0) 1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com



Iria MONTOUTO

Chargée des relations presse du Groupe

+33 (0)6 01 03 19 89

iria.montouto@forvia.com



Sébastien LEROY

Directeur Adjoint des Relations Investisseurs Groupe

+33 (0)6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com





À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec près de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et 153 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de six groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 27 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

AVERTISSEMENT

Cette présentation/Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment de la publication de cette présentation/ce document, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits à la section 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2022 de Faurecia déposé par Faurecia auprès de l’AMF le 28 février 2023 sous le numéro D. 23-0064 (dont une version est disponible sur www.forvia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation/ce document ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation/Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA dans une quelconque juridiction.





DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments :

Un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ; Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ; Et la « croissance à taux de change constants ».



Faurecia définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

De l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ; Des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; Des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ; Des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ; Des impôts.



EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

Pièce jointe