NANTERRE (FRANCE)

22 FÉVRIER 2024

CONFÉRENCE CALL DU 21 FEVRIER 2024 RÉPONDANT

AUX PRINCIPALES QUESTIONS RELATIVES

A LA GUIDANCE 2024 ET AUX OBJECTIFS POWER25

AU PROGRAMME D’AFFACTURAGE INVERSÉ

AU PROJET EU-FORWARD

Le 19 février, FORVIA a présenté des résultats annuels 2023 solides, en ligne avec les priorités stratégiques du Groupe. Les résultats 2023 et les prévisions pour 2024 confirment la capacité du Groupe à générer durablement un cash-flow net important, contribuant au désendettement du Groupe. Le Groupe a également réitéré ses objectifs POWER25, notamment la poursuite de sa priorité de désendettement.

Lors d'une conférence téléphonique tenue le 21 février à 15 heures par la direction du Groupe, Patrick KOLLER (Directeur Général) et Olivier DURAND (Directeur Financier) ont réitéré la guidance 2024 et les objectifs POWER25, ont répondu aux questions des analystes et des investisseurs et ont apporté les précisions suivantes, complémentaires à l'annonce des résultats annuels 2023 faite le 19 février :

Au sujet de la guidance 2024

L'objectif de générer un cash-flow net en valeur au moins égal au niveau de 2023 (649 millions d'euros) sera soutenu par une nouvelle contribution du fonds de roulement, notamment via la réduction stocks, en complément de la progression de l’EBITDA,

Les coûts de restructuration supplémentaires liés à la mise en œuvre du projet EU-FORWARD sont inclus dans la guidance 2024.

Au sujet du délai de paiement fournisseurs (Days Payable Outstanding)

Le calcul des délais de paiement fournisseurs de FORVIA doit être effectué en additionnant le montant des flux d'agents (principalement composés des monolithes) représentant 7,4 milliards d'euros en 2023 et non comptabilisés en ventes et achats consolidés en application de la norme IFRS15 mais inclus dans les dettes commerciales et les créances commerciales (cf. Note 4.1 des comptes consolidés),

Ainsi, fin 2023, le délai de paiement fournisseurs s'élevait à environ 100 jours.

Au sujet du programme d’affacturage inversé

FORVIA a démarré en 2017 un programme de reverse factoring dont l’utilisation effective est à l'initiative de ses fournisseurs (cf. Note 27.1 des comptes consolidés),

FORVIA rappelle que les encours fournisseurs qui le composent sont classés en dettes commerciales dans le bilan,

FORVIA a indiqué qu’à fin 2023, le montant utilisé par ses fournisseurs représentait environ 10% du montant total de ses dettes fournisseurs.

FORVIA a précisé que le montant du programme effectivement utilisé par ses fournisseurs était à fin 2023 légèrement inférieur à celui de fin 2022,

Au sujet du projet EU-FORWARD

FORVIA a rappelé que le projet EU-FORWARD vise à adapter le dispositif industriel et de R&D en Europe pour renforcer la compétitivité de ses opérations dans la région,

Le Groupe n'ayant quasiment aucune restructuration à réaliser en Asie et très peu de restructurations en Amérique du Nord, où l'essentiel des efforts d'adaptation ont déjà été réalisés, le Groupe est en mesure de financer un montant additionnel d’environ 350 millions d'euros de charges de restructuration supplémentaires (et une charge cash additionnelle de 275 M€) au titre du projet EU-FORWARD pour la période 2024-2028,

FORVIA a précisé que ce projet sera autofinancé sur la période 2024-2025 grâce aux économies attendues ; celles-ci devraient atteindre environ 500 millions d'euros en base annuelle en 2028.

Dans le détail :

Pour la période 2024-2025, les charges cumulées de restructuration en Europe passeront d’environ 300 millions d’euros à environ 500 millions d’euros au niveau du compte de résultat (environ 600 M€ au niveau mondial),

Pour la période 2026/2028, les charges cumulées de restructuration en Europe seront également augmentées d’environ 300 millions d’euros à environ 500 millions d’euros au compte de résultat (environ 600 M€ au niveau mondial),

En termes de flux de trésorerie, les dépenses de restructuration cumulées dédiées à l'Europe devraient augmenter d'environ 50 % sur la période 2024-2028 et atteindre environ 800 millions d’euros, réparties quasiment à parts égales entre la période 2024-2025 et la période 2026-2028.

FORVIA a confirmé sa priorité au désendettement du Groupe

FORVIA a indiqué que les produits du second programme de cession d'actifs contribueront à réduire le ratio Dette nette / Adj. Ratio d'EBITDA, au-delà de l'objectif actuel du programme POWER25 fixé à moins de 1,5x,

La guidance de levier d’endettement 2024 ≤1,9x prend en compte la vente de la participation de HELLA dans BHTC déjà annoncée et dont la finalisation est attendue avant la fin du premier semestre 2024. Aucune autre cession n’est prise en compte dans la guidance,

Par ailleurs, FORVIA a formellement écarté toute hypothèse d’augmentation de capital.





CALENDRIER FINANCIER

21 mars 2024 Journée du développement durable à Paris

Journée du développement durable à Paris 18 avril 2024 Ventes du premier trimestre 2024 (avant Bourse)

Ventes du premier trimestre 2024 (avant Bourse) 30 mai 2024 Assemblée générale des actionnaires à Nanterre

Assemblée générale des actionnaires à Nanterre 24 juillet 2024 Résultats du premier semestre 2024 (avant Bourse)

Résultats du premier semestre 2024 (avant Bourse) 21 octobre 2024 Ventes du troisième trimestre 2024 (avant Bourse)

