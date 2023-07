Texte

FORVIA emploie plus de 40 000 collaborateurs à travers le continent asiatique. En 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 6,7 milliards d'euros dans cette région du globe, soit 27% du chiffre d'affaires total de FORVIA. Les perspectives de ce marché sont prometteuses : d'ici 2025, on estime que l'Asie (hors Inde) représentera 50 % de la production mondiale de véhicules.

Le partenariat entre FORVIA et BYD est l'une des réussites les plus remarquables entre une entreprise française et une entreprise privée chinoise dans le secteur de l'automobile. Lancée en 2017, cette collaboration repose sur une empreinte industrielle solide, avec une capacité de production annuelle de 2,6 millions de sièges et un centre de R&D à Shenzhen. Fondé sur les tendances majeures de l'industrie automobile, ce partenariat adopte une vision stratégique à long terme et vise des résultats mutuellement bénéfiques, tout en contribuant à la décarbonation en Europe et en Chine. Il jouera un rôle essentiel dans le développement de solutions communes entre la Chine et la France pour une mobilité durable et abordable, ainsi que dans leur industrialisation en Europe.