Forvia ex Faurecia : relève ses perspectives pour 2023 après un bon 1er semestre

Forvia annonce pour le 1er semestre 2023 une marge opérationnelle en hausse de 150 points de base, à 5 % du chiffre d'affaires, et une marge Ebitda en hausse de 50 points de base, à 11,8 % du chiffre d'affaires. La production automobile mondiale pour 2023 devant atteindre environ 86 millions de véhicules légers, contre 82 millions prévus en février, l'équipementier automobile relève ses perspectives annuelles et prévoit un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 27,5 milliards d'euros , contre 25,2 à 26,2 milliards d'euros initialement prévus



La marge opérationnelle annuelle devrait être comprise entre 5,2 % et 6,2 % du chiffre d'affaires plutôt qu'entre 5,0 % et 6,0 % comme prévu initialement, " confirmant l'amélioration séquentielle au second semestre par rapport au premier ".



" Le Groupe devrait enregistrer une nouvelle amélioration de ses performances au second semestre ", annonce Patrick Koller, Directeur général de Forvia. " La marge opérationnelle devrait s'améliorer par rapport au premier semestre, principalement sous l'effet de la montée en puissance des synergies, de l'augmentation de l'impact de la répercussion de l'inflation, et de la résolution confirmée d'ici la fin du troisième trimestre des difficultés liées à un programme de Seating au Michigan ".