FORVIA SE (ex Faurecia SE) figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - sièges (30,3% ; n° 1 mondial) ; - équipements audiovisuels et multimédias (25,9%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ; - modules d'intérieur de véhicules (21,7%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ; - systèmes d'échappement (18,6% ; n° 1 mondial) ; - autres (3,5%). A fin 2022, le groupe dispose de 291 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe (26,8%), Asie (26,7%), Amérique du Nord (28,1%) et autres (1,3%).

