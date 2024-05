FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ; - modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ; - systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ; - équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ; - équipements d'éclairage (13,7%) ; - autres (3,9%). A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)