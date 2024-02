Forvia : retour au bénéfice et nouveau plan de compétitivité

Forvia a dévoilé ses résultats annuels 2023 ressortant proches de ses attentes et de celles des analystes. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice net de 222 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 382 millions d'euros en 2022 et un résultat opérationnel de 1,44 milliard d'euros, en amélioration de 35,7% sur un an et représentant 5,3% des ventes, contre 4,3% affiché en 2022. L'équipementier automobile, né en 2022 du rapprochement entre Faurecia et l'industriel allemand Hella, a par ailleurs publié un chiffre d'affaires en progression de 10,9%, à 27,25 milliards d'euros.



Le flux de trésorerie net a augmenté de 34,3, à 649 millions d'euros.



Pour l'exercice en cours, l'entreprise vise un chiffre d'affaires compris entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros tout en anticipant une marge opérationnelle située entre 5,6% et 6,4% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à celui généré en 2023.



Un nouveau plan de compétitivité en Europe : "EU-Forward"



Forvia a par ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward" et s'étalant sur la période allant de 2024 à 2028.



Ce projet pourrait impacter jusqu'à 10000 emplois sur la période de cinq ans et devrait entraîner une augmentation des coûts de restructuration.



Le groupe a indiqué prévoir des économies d'environ 500 millions d'euros en base annuelle en 2028.



En outre, le conseil d'administration de Forvia proposera à l'assemblée générale qui se tiendra le 30 mai le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, à payer en numéraire, au titre de l'exercice 2023.