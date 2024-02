La valeur du jour à Paris - Forvia : retour aux bénéfices et réduction des effectifs en Europe

Bien orientée ce matin, l'action Forvia perd 2,40% à 15,685 euros après avoir dévoilé des résultats annuels 2023 proches de ses attentes et de celles des analystes. Le groupe a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward", qui prévoit la suppression de 10000 postes sur 75500 d’ici 2028. Forvia devrait ainsi économiser 500 millions d'euros. Ce plan doit l'aider à atteindre une marge opérationnelle de 7% dans cette zone contre 2,5% en 2023.



L'équipementier automobile, né en 2022 du rapprochement entre Faurecia et l'industriel allemand Hella, a dégagé un bénéfice net de 222 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 382 millions d'euros en 2022. Le résultat opérationnel de 1,44 milliard d'euros, en amélioration de 35,7% sur un an et représentant 5,3% des ventes, contre 4,3% affiché en 2022.



Il a par ailleurs publié un chiffre d'affaires en progression de 10,9%, à 27,25 milliards d'euros.



Le flux de trésorerie net a augmenté de 34,3, à 649 millions d'euros.



Marge opérationnelle attendue entre 5,6% et 6,4% en 2024



"Nous avons réduit notre dette nette de près d'un milliard d'euros sur l'année, grâce à la combinaison d'une forte génération de trésorerie et de la finalisation du premier programme de cession d'un milliard d'euros lancé mi-2022 ", a commenté le directeur général, Patrick Koller. La dette nette sur Ebitda ajusté a reculé de 0,6 point à 2,1.



Pour l'exercice en cours, l'entreprise vise un chiffre d'affaires compris entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros tout en anticipant une marge opérationnelle située entre 5,6% et 6,4% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à celui généré en 2023.



En 2025, Forvia cible des revenus d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 7% et un cash-flow net à 4% du chiffre d'affaires.



En outre, le conseil d'administration de Forvia proposera à l'assemblée générale qui se tiendra le 30 mai le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, à payer en numéraire, au titre de l'exercice 2023.



UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 20 euros, soulignant que l'action, qui s'échange sur la base d'un PER de 3, intègre une "faible probabilité d'atteinte" des objectifs 2025.