FORWARD AIR CORPORATION : Raymond James toujours positif

Forward Air Corporation est une société de fret et de logistique à faibles actifs. La société fournit des services de transport de charges partielles, de dernier kilomètre, de chargements complets et de transport intermodal à travers les États-Unis et le Canada. La société propose des services haut de gamme qui nécessitent une exécution précise, tels que le transit accéléré, la livraison dans des temps utiles et la manutention spéciale. Le segment Expedited Freight de la société exploite un réseau national qui fournit des services LTL régionaux, interrégionaux et nationaux accélérés. Le segment Expedited Freight propose aux clients des services de ramassage et de livraison locaux et d'autres services, notamment le dernier kilomètre, le transport de lots complets, le groupage et le dégroupage d'expéditions, l'entreposage, le courtage en douane et d'autres services de manutention. Son segment Intermodal fournit des services de transport de conteneurs intermodaux de grande valeur sur le premier et le dernier kilomètre, à destination et en provenance des ports maritimes et des têtes de lignes ferroviaires. Le segment intermodal propose également des services d'entreposage et de manutention sous contrat et dans des stations de fret pour conteneurs (CFS).

Secteur Frêt aérien et logistique