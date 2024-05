Forward Air Corporation est un prestataire de services de transport à faibles coûts aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle fournit des services de transport accéléré de lots partiels, y compris l'enlèvement et la livraison au niveau local, le groupage/dégroupage des expéditions, l'entreposage et le courtage en douane en utilisant un réseau national complet de terminaux. En outre, elle offre des services de courtage de chargements complets, y compris des services de flotte spécialisée, et des services intermodaux, de premier et dernier kilomètre, des services de drayage, à la fois depuis et vers les ports maritimes et les têtes de lignes ferroviaires, des services d'entreposage et de manutention dédiés aux contrats et aux stations de fret de conteneurs. Elle opère sur deux segments : Le fret accéléré et l'intermodal. Son segment "Expedited Freight" offre aux clients des services de ramassage et de livraison locaux et d'autres services, y compris le transport de lots complets, le groupage et le dégroupage d'expéditions, l'entreposage, le courtage en douane et d'autres services de manutention. Le segment Intermodal offre des services d'entreposage et de manutention dans les gares de fret contractuel et conteneurisé.

Secteur Frêt aérien et logistique