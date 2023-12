Forward Industries, Inc. est un fournisseur de solutions de conception, de développement et de fabrication pour des clients du secteur médical et technologique dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : la distribution OEM, la distribution au détail et la conception. Le segment de distribution OEM s'approvisionne et distribue des mallettes de transport et d'autres accessoires pour les kits de surveillance et de diagnostic médicaux et une variété d'autres appareils électroniques et non électroniques portables directement aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) ou à leurs fabricants sous contrat dans le monde entier. Le segment de la distribution au détail s'approvisionne et vend des meubles intelligents, des jacuzzis et une variété d'autres produits par le biais de divers sites Web de détaillants en ligne à des clients situés aux États-Unis. Le segment de conception fournit une gamme complète de services de conception et d'ingénierie de produits matériels et logiciels à des clients situés principalement aux États-Unis. Ses filiales comprennent Forward Industries (IN), Inc. et Forward Industries UK Limited, entre autres.

Secteur Habillement et accessoires