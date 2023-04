FOS Greentech souscrit à l'augmentation de capital de Pot Still

(Alliance News) - FOS Spa a annoncé mercredi que sa filiale FOS Greentech Srl a souscrit à l'augmentation de capital de Pot Still Srl, la start-up qui a développé "Mr. Dee Still", le premier "Shoppable Magazine" dans le monde des spiritueux.

"Un peu plus d'un an après sa création, la start-up Pot Still clôture aujourd'hui la levée d'un tour de pré-amorçage d'un montant total de 700 000 euros. Outre les fondateurs du projet, dirigés par Tobia Lorenzani, les deux sociétés Fos Greentech et Timossi Investimenti Spa, à la fois actionnaires minoritaires et partenaires techniques, ont soutenu la start-up en participant à l'augmentation de capital", peut-on lire dans un communiqué.

Avec un montant libéré de 100 000 euros, Fos Greentech, directeur technologique de la start-up, a augmenté sa participation de 10 % à 16,67 %.

M. Dee Still, explique la société dans une note, est une entreprise de nouveaux médias qui, par le biais d'un site de commerce électronique, cible les consommateurs finaux qui peuvent acheter des spiritueux de qualité supérieure, s'informer sur les nouvelles tendances et découvrir comment servir au mieux les produits achetés à la maison.

M. Dee Still fonde son modèle d'entreprise sur la création de contenu de marque pour les entreprises et compte parmi ses clients Cipriani Drinks, Campari, Brown Forman, Pernod Ricard et Beam Suntory.

Enrico Botte, PDG de FOS, a déclaré : "Nous sommes très heureux de confirmer notre engagement en tant que partenaires et partenaires technologiques dans la création du premier magazine shoppable dans le monde des spiritueux. La stratégie de croissance de l'entreprise, qui passe également par l'usine de démarrage, apporte d'importants résultats à notre groupe. Le projet Mr. Dee Still est déjà devenu un point de référence pour la communauté des amateurs de boissons conscientes et des producteurs d'excellence du secteur".

L'action FOS est en hausse de 1,7 % à 7,23 euros par action.

