Fos SpA est une entreprise technologique basée en Italie qui offre des services d'intégration de systèmes et de développement de logiciels, d'externalisation des applications et des infrastructures, des activités de recherche, de développement et de prototypage de solutions technologiques, des services pour les télécommunications. Elle opère à travers trois segments : Les technologies de l'information et de la communication (TIC), les télécommunications (TLC) et l'ingénierie. Les TIC sont spécialisées dans la conception et le développement de solutions personnalisables. TLC fournit des services de maintenance aux fournisseurs de télécommunications. L'ingénierie comprend l'ingénierie, les réseaux de laboratoires de l'Internet des objets (IoT) et le transfert technologique et se concentre sur le développement, le prototypage, les essais et la conception de solutions pour différentes applications dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'énergie et de l'industrie. La société opère de manière transversale sur différents marchés et est active tant au niveau local qu'international.

Secteur Services et conseils en informatique