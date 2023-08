(Alliance News) - FOS Spa a annoncé lundi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, soit 11,3 millions d'euros contre 7,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Comme l'a expliqué la société, ce résultat a été possible grâce à la fois à la croissance organique, en partie due à la génération de revenus provenant de nouvelles solutions technologiques issues de projets de recherche et développement et de plateformes propriétaires, et à la croissance due à la consolidation de NAeS Solutions Srl, acquise en septembre 2022, dont les revenus au 30 juin 2023 s'élevaient à 2,4 millions d'euros.

La position financière nette consolidée au 30 juin 2023 était positive en trésorerie de 500 000 euros par rapport au 31 décembre 2022, où elle était positive en trésorerie de 40 000 euros. L'amélioration de la PFN découle principalement des résultats obtenus par le groupe en termes d'activité ; toutefois, l'évolution de la période reflète également l'impact de l'activité de rachat réalisée au cours de la période de référence pour un montant d'environ 40 000 euros, les dépenses engagées lors de l'augmentation de capital de la start-up Mr. Pot Still pour un montant de 100 000 euros et, dans une moindre mesure, pour les travaux réalisés au niveau du nouveau siège social.

Le NFP ajusté, présenté sans inclure la dette contractée envers les actionnaires vendeurs de la société acquise NAeS Solution Srl pour la partie différée du prix de 1,5 million d'euros, s'élève à 2,0 millions d'euros, en tout cas en amélioration par rapport au NFP ajusté du groupe au 31 décembre 2022 de 1,5 million d'euros.

" Le groupe confirme sa vocation de société axée sur les investissements innovants, avec un total de dépenses de R&D d'environ 1,3 million d'euros au premier semestre, contre 1,5 million d'euros au premier semestre 2022. Les investissements comprennent des projets liés aux fonds nationaux et européens dédiés à la transition verte et numérique dans le domaine des applications de l'Internet des objets, de la réalité augmentée et des technologies de jumeaux numériques dans les mondes agricole, biomédical, touristique et industriel, ainsi que les activités de développement de plateformes technologiques propriétaires pour le marché', a expliqué l'entreprise.

Les PDG Enrico Botte et Matteo Pedrelli ont déclaré : "Nous sommes satisfaits des résultats du premier semestre : nous avons amélioré les revenus, le flux de trésorerie et la dette. Nous nous concentrons sur l'intégration de NAeS et sur le développement de notre présence en Lombardie. Nous sommes très satisfaits des revenus provenant des nouvelles solutions technologiques proposées sur le marché et des plateformes propriétaires. Nous sommes confiants d'atteindre les objectifs fixés pour 2023 malgré la difficulté de trouver des ressources techniques spécialisées, l'incertitude des tarifs et l'augmentation constante des coûts de la main-d'œuvre qui a un impact sur les marges".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.