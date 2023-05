FOS finalise l'acte de fusion entre deux filiales

(Alliance News) - Fos Spa a annoncé vendredi que l'acte de fusion par incorporation des sociétés détenues à 100 % Fos Greentech Srl et Technology and Groupware Srl a été finalisé, avec une date d'effet au 1er juin 2023.

"La fusion fait partie du processus de redéfinition corporative du groupe dirigé par FOS, qui avait déjà commencé en 2020 avec l'incorporation de la filiale Sesmat, visant à simplifier sa structure et à mieux exploiter ses synergies opérationnelles, administratives et corporatives. La fusion permettra de poursuivre la rationalisation et l'optimisation des niveaux de décision, de la gestion des ressources et des coûts structurels, mais aussi d'éliminer les doublons et les chevauchements au niveau de l'entreprise, de la comptabilité, de la fiscalité et de l'administration", explique la société dans une note.

Vendredi, FOS a clôturé dans le vert de 1,2 pour cent à 3,40 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

