(Alliance News) - FOS Spa a annoncé mercredi son investissement de 1,8 million d'euros dans le projet de recherche et développement "TITCO - Technologies pour la détection, la traçabilité et la mesurabilité des contaminants dans les huiles d'olive", dans le but d'appliquer des solutions technologiques innovantes en matière de produits et de processus à la chaîne d'approvisionnement de l'huile d'olive.

Le projet est dirigé par le groupe FOS par l'intermédiaire de la société T&G Srl, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Il fait également partie du programme-cadre de recherche et d'innovation 2021-2027 de l'Union européenne "Horizon Europe" dans le domaine des systèmes alimentaires et prévoit un investissement total de 5,3 millions d'euros, financé par le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy avec une contribution non remboursable de 1,2 million d'euros.

L'investissement de 1,8 million d'euros de FOS prévoit une subvention de 630 000 euros sur 36 mois.

L'entreprise utilisera un système d'Internet des objets pour surveiller l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter la présence éventuelle de contaminants, apportant ainsi d'importantes innovations technologiques en matière de produits et de processus à une chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale.

En détail, le système de surveillance sera développé par T&G Srl à partir de la plateforme "AgriWise" du groupe FOS, et couvrira toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, de la culture à l'emballage, en passant par la récolte et la transformation industrielle.

La solution, précise l'entreprise, "permettra de détecter la présence éventuelle de contaminants, améliorant ainsi la qualité et la salubrité du produit final à grande échelle, tout en maintenant la durabilité de la production et en étant pionnière dans les hypothétiques renforcements réglementaires en matière de sécurité et de qualité dans le secteur de l'huile".

Enrico Botte, PDG de FOS, a déclaré : "Notre engagement dans la recherche de solutions technologiques innovantes à transférer sur le marché est confirmé par cette reconnaissance du ministère. Le groupe FOS se consolide en tant que partenaire concret pour le développement technologique du secteur agroalimentaire italien".

Giovanni Giannotta, directeur de FOS Agritech et directeur du projet TITCO, a déclaré : "Avec l'investissement dans ce projet, nous mettons à profit l'expérience technologique acquise ces dernières années dans le cadre de divers projets Agritech. Nous explorons les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets appliquées aux processus réels et aux besoins concrets de la chaîne d'approvisionnement en huile d'olive, au profit du Made in Italy et des consommateurs finaux".

Outre T&G, partenaire principal, sont également impliqués Santagata 1907 Spa, actif dans la sélection et la commercialisation des huiles d'olive, Srl, actif dans le domaine de la traçabilité et de la blockchain, et le CNR - Conseil national de la recherche, par l'intermédiaire de l'Institut de bioéconomie et de l'Institut national d'optique.

L'action FOS reste inchangée à 3,44 euros par action.

