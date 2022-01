Foseco India Limited annonce des changements de direction

Le Dr. Ujjal Bhattacharjee a été nommé directeur supplémentaire de Foseco India Limited à compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de la section 161 de la loi et des statuts de la société. Bhattacharjee, qui occupait le poste de directeur supplémentaire jusqu'à la date de la 64e assemblée générale annuelle (AGO) de la société tenue le 21 juin 2021, a été nommé directeur exécutif à temps plein de la société pour une période d'un an, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, lors de ladite AGO. En conséquence, le mandat du Dr. Bhattacharjee en tant que directeur exécutif à temps plein a pris fin le 31 décembre 2021 et il a cessé d'être le directeur de la Société à la fermeture des bureaux à ladite date.