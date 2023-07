Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd. est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication et la vente d'équipements d'automatisation, y compris les équipements de convoyage et de dosage, les équipements de réaction hybride et les équipements de remplissage et d'emballage. Les principaux produits de la société sont les lignes de production automatiques continues à deux vis et les équipements individuels d'automatisation. Ses produits sont principalement appliqués dans les domaines du silicone organique, des batteries au lithium et des adhésifs. Les produits de la société comprennent également des produits en caoutchouc de silicone. La société distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Machines et équipements industriels