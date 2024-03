Fossil Group, Inc. est une société de conception, de marketing et de distribution spécialisée dans les accessoires de mode grand public. La société propose une ligne de montres traditionnelles de mode pour hommes et femmes, des smartwatches, des bijoux, des sacs à main, de la petite maroquinerie, des ceintures et des lunettes de soleil. Les segments de l'entreprise comprennent les Amériques, l'Europe et l'Asie. Le segment Amériques comprend les ventes de ses activités aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Le segment Europe comprend les ventes aux clients basés dans les pays européens, au Moyen-Orient et en Afrique. Le segment Asie comprend les ventes aux clients basés en Australie, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande. Les marques détenues par la société comprennent FOSSIL, SKAGEN, MICHELE, RELIC et ZODIAC et les marques sous licence ARMANI EXCHANGE, DIESEL, DKNY, EMPORIO ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, MICHAEL KORS, PUMA et TORY BURCH. Ses produits sont distribués par l'intermédiaire de grossistes, de magasins de détail, de sites web commerciaux et autres.

Secteur Habillement et accessoires