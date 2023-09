Fosterville South Exploration Ltd. est une société canadienne engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Australie. Les principales propriétés de la société sont le projet aurifère Lauriston, le projet Golden Mountain, le projet Moormbool et le projet Providence. Le projet aurifère de Lauriston, situé dans l'État de Victoria, en Australie, est un projet minéralisé épizonal d'or, d'antimoine et d'arsenic, qui comprend un titre de propriété, une licence d'exploration d'environ 215 kilomètres carrés (km). Le projet Golden Mountain est situé dans la partie centrale de l'État de Victoria, en Australie, à environ 150 km au nord-est de Melbourne. La zone du projet Moormbool se compose de trois permis accordés (EL006280, EL006913 et EL007193) et se trouve à l'est de Fosterville dans la zone de Melbourne et repose sur des roches siluro-dévoniennes. Le projet Providence comprend un permis (EL007052) qui a été accordé et qui couvre le champ aurifère de Reedy Creek et la zone d'intérêt de Big Ben.

Secteur Or