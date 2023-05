Fidelidade envisage l'introduction en bourse de sa filiale d'hospitalisation privée Luz Saude -sources

L'assureur portugais Fidelidade étudie la possibilité d'introduire en bourse sa filiale de soins de santé privés Luz Saude, ont déclaré à Reuters six personnes au fait du dossier.

Fidelidade, détenue majoritairement par le groupe chinois Fosun International, s'apprête à nommer des banques d'investissement pour proposer une introduction en Bourse, après avoir récemment lancé un appel d'offres, ont déclaré trois de ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le groupe d'assurance espère décrocher une valorisation de plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) pour Luz Saude, qui gère près de 30 hôpitaux et cliniques à travers le Portugal, en proposant une participation minoritaire, a déclaré l'une des personnes.

Luz Saude a déclaré un revenu d'exploitation de 599 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des services de soins de santé privés. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a augmenté de 26,9 % pour atteindre 82 millions d'euros.

Les délibérations sont préliminaires et une transaction pourrait ne pas se concrétiser, ont averti ces personnes. Elles interviennent après que Fidelidade a racheté à sa société mère Fosun, en septembre, les 49 % de Luz Saude qu'elle ne détenait pas encore.

Luz Saude a renvoyé les commentaires à Fidelidade, qui s'est refusée à tout commentaire. Fosun n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une introduction en bourse marquerait le retour de Luz Saude sur le marché boursier après que le groupe de soins de santé a cessé de négocier sur Euronext Lisbonne en 2018.

Elle pourrait également réveiller le marché européen des introductions en bourse, après que les niveaux d'activité ont chuté l'année dernière en raison de la flambée des taux d'intérêt et de l'incertitude économique.

Si les transactions ont ralenti dans tous les secteurs en raison de l'inflation et des craintes macroéconomiques, les soins de santé restent l'un des secteurs les plus actifs du marché, avec 131 milliards de dollars de fusions et d'acquisitions au niveau mondial au cours des quatre premiers mois de l'année, d'après Refinitiv Deals Intelligence. (1 $ = 0,9084 euros) (Reportage d'Andres Gonzalez et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres et de Sergio Goncalves à Lisbonne ; rédaction d'Elisa Martinuzzi et Louise Heavens)