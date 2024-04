Fosun International Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong qui exerce des activités dans les domaines de la finance, de l'immobilier, de l'acier et de la santé. La société compte neuf segments. L'assurance opère et investit dans des entreprises d'assurance. L'investissement est engagé dans l'investissement stratégique, l'investissement en capital privé, l'investissement en capital-risque et l'investissement sur le marché secondaire. La gestion de patrimoine est engagée dans la gestion d'actifs et les activités bancaires et autres activités financières. Internet Finance est engagé dans des activités de financement sur Internet. Santé : recherche et développement, fabrication, vente et commerce de produits pharmaceutiques et médicaux, et fourniture de services de santé. Happiness opère et investit dans la vente en gros et au détail d'or et de bijoux, ainsi que dans les industries du tourisme et du divertissement. L'acier fabrique, vend et négocie des produits en fer et en acier. Property Development and Sales développe et vend des propriétés. Ressources extrait et traite des minerais métalliques et explore le pétrole et le gaz.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds