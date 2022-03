Le groupe Lanvin, propriété de la société chinoise Fosun, prévoit d'entrer en bourse à New York via un SPAC.

Lanvin Group, qui gère des marques emblématiques telles que Lanvin, Sergio Rossi, Wolford, St. John Knits et Caruso, a accepté de se regrouper avec une "société de chèques en blanc" cotée aux États-Unis et affiliée à Primavera Capital Group, une société d'investissement fondée par Fred Hu, ancien président de Goldman Sachs Greater China.

"Nous prévoyons d'accélérer la croissance de notre portefeuille par le biais d'un développement organique et d'acquisitions disciplinées", a déclaré Joann Cheng, président-directeur général de Lanvin Group dans une déclaration commune avec Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC).

L'annonce a eu lieu moins de deux semaines après que les régulateurs américains aient nommé cinq entreprises chinoises cotées à New York qui risquent d'être radiées de la cote, et montre que certaines entreprises chinoises ne sont pas découragées par le différend de longue date sur l'audit entre Pékin et Washington.

Le projet de cotation aux États-Unis de la société Lanvin, basée à Shanghai, pourrait également faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs chinois, qui renforcent la surveillance des ventes d'actions à l'étranger par les entreprises chinoises, y compris par le biais de SPAC.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui collectent des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers par le biais de cotations sur le marché, et les placent dans une fiducie dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique.

La frénésie des transactions à blanc de Wall Bourse a ralenti l'année dernière, mais certaines entreprises chinoises y voient toujours un raccourci pour accéder aux marchés financiers américains.

Lanvin Group était auparavant connu sous le nom de Fosun Fashion Group avant d'adopter le nom de la marque de luxe française. Lanvin Group a déclaré vouloir lever un total de 544 millions de dollars par le biais de la combinaison proposée avec la SPAC Primavera.

Ce montant comprend jusqu'à 414 millions de dollars de liquidités dans le compte fiduciaire, ainsi que des souscriptions entièrement engagées et des accords d'achat à terme d'une valeur de 130 millions de dollars de la part d'investisseurs dont Fosun International, ITOCHU Corp et Stella International Ltd.

Max Chen, associé de Primavera, a déclaré : "Lanvin Group et Primavera partagent la même vision de l'entretien et de la revitalisation des marques de luxe de classe mondiale."