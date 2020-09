Fountain : COMMUNIQUE DE PRESSE 16 septembre 2020 à 18h30

A noter que le groupe a obtenu des reports d'échéances fiscales et sociales d'un montant de 903 K€ des autorités tant françaises que belges et des moratoires sur les échéances de remboursement du 1er semestre 2020 pour un montant de 496 K€ de ses principaux bailleurs de fonds.

Compte tenu de la nature même de l'activité du groupe Fountain, à savoir la distribution directe et indirecte de boissons en entreprises et autres organismes, le chiffre d'affaires du groupe a été significativement impacté à la baisse par le ralentissement de l'activité économique suite aux mesures de confinement. En effet, la mise à l'arrêt de nombreuses sociétés et/ou le passage en télétravail des employés a eu pour conséquence directe une baisse des consommations dans les entreprises.

AU 1ER SEMESTRE 2020, SUITE À LA CRISE DU COVID, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ACCUSE UNE BAISSE DE 29%, PLUS LIMITÉE QU'ATTENDUE. UN PLAN DE REDYNAMISATION DES VENTES EST MIS EN ŒUVRE INCLUANT DAVANTAGE DE DIGITALISATION, NOTAMMENT LA VENTE EN LIGNE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX, UNE APPROCHE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN PLUS CIBLÉE AINSI QU'UNE OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES REPOSITIONNÉE.

Compte tenu d'une position de trésorerie de 1.044 K€ en hausse de 614 K€ par rapport au 30 juin 2019, la dette financière nette de trésorerie s'élève quant à elle au 30 juin 2020 à 5.141 K€, en diminution de 2.580 K€ ou 33% par rapport à la situation au 30 juin 2019.

PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2020 ET 2021

Comme annoncé dernièrement, le groupe Fountain a obtenu les accords de principe qui étaient en cours de négociation avec les banquiers et la Région Wallonne/Sogepa ainsi qu'avec certains autres bailleurs de fonds. Ces financements sont conditionnés à une augmentation de capital à réaliser lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre prochain. Ces moyens financiers permettront d'absorber l'impact de la crise du Covid et de financer la mise en œuvre et le développement de la nouvelle stratégie adoptée par le conseil d'administration en vue de dynamiser les ventes. Plus précisément, le produit de l'augmentation de capital sera affecté au financement du plan de croissance du chiffre d'affaires en Belgique et en France par l'augmentation des investissements marketing, notamment dans le digital, le renforcement des formations et le suivi des forces de vente et par l'extension de l'offre de produits dans des catégories adjacentes.

Le plan de développement des outils digitaux de marketing et de commercialisation est déjà encours d'implémentation avec une refonte des sites de vente sur internet et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Le plan de relance commercial avec les équipes commerciales en France et en Belgique a débuté fin août pour un déploiement dès septembre. En parallèle des actions d'optimalisation des coûts sont en cours pour améliorer la rentabilité des activités.

CORPORATE GOVERNANCE

L'assemblée générale ordinaire du 8 septembre a, d'une part, acté la fin du mandat d'administrateur de la société OL2EF sprl, représentée par Anne Sophie Pijcke, et, d'autre part, nommé administrateur la société DARE Consulting sprl, représentée par Frédéric Tiberghien, qui participait déjà depuis un an au conseil d'administration en tant qu'observateur.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé ce même 8 septembre de nommer DARE Consulting sprl, comme Président du conseil. Ce dernier est expert en transformation d'entreprise dans les secteurs de la distribution et des produits de grande consommation. Il est diplômé de l'Ecole de Commerce Solvay et dispose d'une large expérience internationale de par ses fonctions antérieures chez Unilever et comme Partner et Managing Director au Boston Consulting Group à Bruxelles.

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LA SITUATION CONSOLIDÉE

BDO Réviseurs d'Entreprises représentée par Noëlle Lucas a effectué l'examen limité des états financiers intermédiaires consolidés résumés de Fountain SA pour la période de 6 mois arrêtée au 30 juin 2020. Leur examen a été effectué selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité ». Leur rapport d'examen contiendra une réserve au sujet du non-reclassement de dettes financières long terme; le reclassement en court terme est requis par les normes IFRS du fait que le « waiver » relatif aux covenants bancaires n'a été reçu qu'après la date de clôture des états financiers de même que l'accord formel sur les moratoires de dettes financières obtenus.

Ce rapport est fourni en annexe aux informations financières intermédiaires.

BDO Réviseurs d'entreprises s.c.r.l., représentée par Noëlle Lucas»

